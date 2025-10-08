ФОТО: неправительственные организации у Сейма призывают Латвию остаться верной Стамбульской конвенции

Протест против выхода из Стамбульской конвенции (08.10.25)
Неправительственные организации сегодня протестовали у здания Сейма, призывая депутатов сохранить международные обязательства Латвии в сфере прав человека и отклонить законопроект о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, сообщила представитель центра Marta Полина Филипова.
В акции протеста у здания Сейма объединились центр Marta, организация Protests, кризисный и консультационный центр Skalbes, молодежное отделение Jaunieši attīstībai партии Latvijas attīstībai, молодежная организация партии Vienotība, движение Par! и его молодежное крыло Par Jauniešiem!, Jaunie Eiropas Federālisti, ассоциация Mozaīka (объединяющая лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных людей и их друзей), движение Neons, объединение Active Rainbow, общество Sievietei Paveicās и фонд Ilgtspējas fonds.
Собравшиеся скандировали лозунги, призывая не выходить из Стамбульской конвенции, а также пели песни. За происходящим наблюдали полицейские.
Организаторы протеста отмечают, что благодаря конвенции за последние два года в Латвии произошли значительные изменения — усилена правовая защита пострадавших, улучшены службы поддержки, а всё больше людей решаются сообщать о пережитом насилии и искать помощь. Эти перемены происходят гораздо быстрее, чем раньше. Выход из Стамбульской конвенции, по их словам, нанес бы серьезный ущерб международному имиджу Латвии.
Как государство — член Европейского союза и Совета Европы — Латвия взяла на себя обязательства защищать права человека и укреплять демократические ценности. Денонсация Стамбульской конвенции создала бы впечатление, что страна отказывается от своих обязательств, подрывая доверие к Латвии как к надежному и ответственному партнеру по международным договорам, подчеркивают инициаторы протеста.
Организации указывают, что подобное решение стало бы шагом назад в защите пострадавших и в предотвращении насилия. «Нельзя отворачиваться от людей, которые страдают от насилия», — заявляют организаторы акции.
Как сообщалось ранее, Комиссия Сейма по иностранным делам сегодня начнет рассмотрение инициативы о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, известной как Стамбульская конвенция.
В Латвии Стамбульская конвенция вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, который обязывает страны-участницы разработать согласованную политику для лучшей защиты женщин от всех видов насилия, а также женщин и мужчин от насилия в семье. В частности, государства должны обеспечивать пострадавшим всестороннюю помощь и защиту, работу кризисных центров и круглосуточных горячих линий, создание специализированных центров помощи жертвам сексуального насилия, а также защиту и поддержку детей — свидетелей насилия.
