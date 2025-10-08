ФОТО: неправительственные организации у Сейма призывают Латвию остаться верной Стамбульской конвенции

В Латвии Стамбульская конвенция вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, который обязывает страны-участницы разработать согласованную политику для лучшей защиты женщин от всех видов насилия, а также женщин и мужчин от насилия в семье. В частности, государства должны обеспечивать пострадавшим всестороннюю помощь и защиту, работу кризисных центров и круглосуточных горячих линий, создание специализированных центров помощи жертвам сексуального насилия, а также защиту и поддержку детей — свидетелей насилия.