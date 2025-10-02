ФОТО, ВИДЕО: "За дома, где не нужно бояться!" - протест против выхода из Стамбульской конвенции у Сейма

Протест против выхода из Стамбульской конвенции у Сейма (02.10.2025)
Возле здания Сейма прошел протест ряда неправительственных организаций, призывающих депутатов сохранить международные обязательства Латвии в сфере прав человека и немедленно отклонить законопроект о выходе из Стамбульской конвенции.
Собравшиеся скандировали различные лозунги, призывая депутатов не поддерживать выход из конвенции. Среди выкриков: «Популизм губит, конвенция защищает!», «Насилию — нет! Конвенции — да!», «Избиение женщин — не наша ценность».
У участников в руках были латвийские флаги и плакаты с надписями: «Руки прочь от конвенции», «За Сейм, который держит слово!», «Не выходить из безопасности» и «За дома, где не нужно бояться».
По информации молодёжной организации Protests, в акции участвовали: Protests, центр Marta, кризисный и консультационный центр Skalbes, центр Dardedze, молодёжное отделение партии Latvijas attīstībai - Jaunieši attīstībai, молодёжная организация партии Vienotība, молодёжная организация движения Par! - Par Jauniešiem!, Jaunie Eiropas federālisti, объединение лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (LGBT) и их друзей Mozaīka, движение Neons, общество Active Rainbow, общество Sievietei paveicās и фонд Ilgtspējas fonds.
Как отмечает Protests, Стамбульская конвенция является практическим инструментом защиты прав человека. С момента её ратификации в стране введены более строгие наказания для насильников, созданы кризисные квартиры для пострадавших, а также внедрён электронный контроль для наиболее опасных правонарушителей.
По словам организации Protests, действующие механизмы обеспечивают реальную защиту женщин и детей и способствуют созданию более безопасного общества в целом. Отказ от Стамбульской конвенции, по мнению активистов, ослабит эту систему и оставит пострадавших без защиты.
«Выход из конвенции противоречил бы международным обязательствам Латвии и принципам демократии, снижая уровень безопасности и подрывая единство общества. Латвия должна оставаться активной частью международного демократического сообщества, защищая самых уязвимых», — подчёркивают организаторы.
Они также отмечают, что их цель — сохранить и укрепить верховенство права, демократию и безопасность, чтобы каждый человек в стране мог жить без страха насилия и дискриминации. Правительство должно работать над реальной безопасностью и защитой всех членов общества, соблюдая международные обязательства и принципы прав человека.
На фоне протестующих депутат Сейма Рамона Петравича (LPV) попыталась снять видео для своей страницы в TikTok. Однако её действия вызвали недовольство участников акции: демонстранты громко выражали протест и жестами показывали своё отношение к активности депутата.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня (JV) поручила министру благосостояния, представляющему Союз зелёных и крестьян (ZZS), Рейнису Узулниексу, отчитаться о действиях Министерства благосостояния по реализации обязательств Стамбульской конвенции по снижению уровня насилия. В резолюции премьер указывает, что отчёт министра должен быть представлен на заседаниях комиссий Сейма, а также на следующем заседании правительства 7 октября.
Благодаря поддержке Союза зелёных и крестьян 25 сентября Сейм передал на рассмотрение в Комиссию по иностранным делам инициативу оппозиционных депутатов о денонсации так называемой Стамбульской конвенции, что означало бы выход страны из неё.