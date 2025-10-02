ФОТО, ВИДЕО: "За дома, где не нужно бояться!" - протест против выхода из Стамбульской конвенции у Сейма

Они также отмечают, что их цель — сохранить и укрепить верховенство права, демократию и безопасность, чтобы каждый человек в стране мог жить без страха насилия и дискриминации. Правительство должно работать над реальной безопасностью и защитой всех членов общества, соблюдая международные обязательства и принципы прав человека.