СЗК объясняет: Стамбульской конвенции требуется переоценка с точки зрения латышских ценностей

Партия считает, что передача законопроекта на рассмотрение комиссии по иностранным делам позволит не следовать политическим установкам, а объективно проанализировать, что было сделано за два года для уменьшения насилия в семье и защиты женщин, и какие инициативы продвигаются под прикрытием конвенции. "Для нас неприемлема популяризация левоориентированной идеологии под прикрытием политического документа, и мы не можем это поддержать. Два года - достаточный срок, чтобы оценить, был ли этот документ принят в соответствии с Конституцией и приложенной к нему декларацией", - подчеркнул заместитель председателя правления СЗК Улдис Аугулис.