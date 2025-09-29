Эвика Силиня.
Силиня поручила министру благосостояния разъяснить, что было сделано для реализации Стамбульской конвенции
Премьер-министр Эвика Силиня поручила министру благосостояния Рейнису Узулниексу (Союз зеленых и крестьян, СЗК) разъяснить, что Министерство благосостояния сделало для выполнения обязательств Стамбульской конвенции по сокращению насилия.
В резолюции премьер-министра Узулниексу указано, что он должен рассказать о проделанной работе в парламентских комиссиях и на заседании Кабинета министров на следующей неделе, 7 октября.
Благодаря поддержке входящего в коалицию СЗК, 25 сентября Сейм передал в комиссию по иностранным делам план оппозиционных депутатов по денонсации так называемой Стамбульской конвенции, то есть выходе из нее.
За передачу законопроекта в комиссии проголосовали 55 депутатов, против - 33. Коалиционные депутаты от "Нового Единства" и "Прогрессивных" проголосовали против законопроекта, а депутаты от СЗК - за.
Партнеры по коалиции заявили, что голосование СЗК является нарушением коалиционного соглашения.