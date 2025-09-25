Два года назад Латвия присоединилась к Стамбульской конвенции. Что изменилось с тех пор?

Среди клиентов Савиеле больше женщин, однако мужчины также всё чаще ищут помощь. Чаще они звонят, чтобы узнать, что делать в таких ситуациях, какие у них права и возможности, является ли пережитое насилием. «Мужчине, пострадавшему от насилия, порой трудно самому себе признаться в этом, а тем более открыто сказать другим. В Латвии всё ещё силён стереотип: мужчина должен быть сильным, мужчины не плачут. Большинство мужчин, с которыми я работала, пострадали от других мужчин. Есть и случаи насилия со стороны женщин, но чаще это эмоциональное насилие, из которого трудно уйти и обратиться за помощью: как же "настоящий мужик" пойдёт и скажет, что ему больно?» – рассказывает психолог.