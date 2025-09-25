Два года назад Латвия присоединилась к Стамбульской конвенции. Что изменилось с тех пор?
В Латвии снова актуализирован вопрос о Стамбульской конвенции. Дискуссии идут как в обществе, так и среди политиков. Издание Kas Jauns Avīze собрало мнения экспертов и тех, кто принимает решения.
Основа семьи – любовь, а не страх
«Значение конвенции не только символическое, она стала основой для важных изменений в законах, которые защищают от насилия. Благодаря конвенции в Латвии создана система, позволяющая реагировать быстрее, эффективнее и более скоординированно. Международные обязательства также означают, что мы обязаны отчитываться перед другими странами-участницами о достигнутом в борьбе с насилием в семье и против женщин. Это гарантирует, что даже при смене правительств приоритеты не меняются – Латвия взяла на себя долгосрочное обязательство бороться с насилием», - говорит министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере
Министр особо подчеркивает: утверждение, что Стамбульская конвенция разрушает или не укрепляет семейные ценности, – это сознательный дезинформационный нарратив. «Основа семьи – безопасность, уважение и любовь, а не страх и насилие», напоминает Либиня-Эгнере.
«Человек, который не чувствует себя в безопасности в собственном доме, не может быть частью крепкой семьи. И это не консерватизм, а нормализация насилия».
«Латвия – правовое и демократическое государство, где жизнь и безопасность каждого человека являются высшей ценностью. Именно поэтому я как министр юстиции продолжу твёрдо выступать за то, чтобы каждый в Латвии мог жить без страха и угроз», - добавляет министр.
Готовы больше говорить
Статистика полиции показывает, что после ратификации конвенции случаев насилия в семье стало больше. Однако нужно учитывать: сама по себе конвенция проблему не устраняет, так же как Уголовный закон не защищает от воров, а правила дорожного движения – от пьяных водителей. Стамбульская конвенция – это шаг вперёд, который побуждает не молчать и тем самым способствует обращению к правоохранительным органам.
Клинический психолог Линда Савиеле, ранее четыре года работавшая в ресурсном центре Marta, рассказывает: «Я не думаю, что насилия становится больше, просто люди стали больше говорить об этих болезненных вещах, чаще готовы искать и принимать помощь. Всё меньше доминирует устоявшееся мнение, что насилие – это только семейное дело».
Чаще всего к ней обращаются из-за физического насилия, однако больше всего она работает с эмоциональным насилием.
Медленный, но прогресс
«Есть действительно тяжёлые случаи с высоким риском летального исхода, когда обстановка крайне опасная, и жертва обращается за помощью лишь тогда, когда выхода больше не видит. Но всё чаще заметно, что вложенные усилия в превенцию дают результат. Это только моё личное мнение, но у меня складывается ощущение, что люди обращаются за помощью быстрее и чаще, чем, например, четыре года назад. Мы идём вперёд маленькими шагами, но идём», – отмечает Савиеле.
За помощью обращаются как те, кто до сих пор подвергался насилияю и хочет выйти из таких отношений, так и те, кто пережил насилие в прошлом от бывшего партнёра или супруга.
Страдают и мужчины
Среди клиентов Савиеле больше женщин, однако мужчины также всё чаще ищут помощь. Чаще они звонят, чтобы узнать, что делать в таких ситуациях, какие у них права и возможности, является ли пережитое насилием. «Мужчине, пострадавшему от насилия, порой трудно самому себе признаться в этом, а тем более открыто сказать другим. В Латвии всё ещё силён стереотип: мужчина должен быть сильным, мужчины не плачут. Большинство мужчин, с которыми я работала, пострадали от других мужчин. Есть и случаи насилия со стороны женщин, но чаще это эмоциональное насилие, из которого трудно уйти и обратиться за помощью: как же "настоящий мужик" пойдёт и скажет, что ему больно?» – рассказывает психолог.
Из-за этого стереотипа мужчинам всё ещё трудно обратиться за помощью – общество навязывает им молчание.
Что реально сделано
По словам психолога, важным достижением стало введение в этом году электронных браслетов для надзора за обидчиками. «Есть и множество поправок в законах, ужесточена ответственность за преследование близких. Мы идем вперёд».
Она напоминает, что многие боятся уйти от насилия даже из страха за жизнь. Так, трагедия в Екабпилсском крае в ноябре 2023 года, когда Леон Русиньш после долгих преследований убил бывшую подругу на глазах у её матери и общего ребёнка, стала толчком к разговору о проблеме насилия, а также об ответственности полиции и суда.
Мнения политиков
Ингрида Цирцене, депутат Сейма ("Новое Единство"):
«Мы считали, что Стамбульская конвенция направлена на равенство полов и предотвращение насилия. Когда её принимали, часть общества постоянно протестовала, но ничего не изменилось, потому что это был искусственно разжигаемый гнев, чтобы расколоть общество. Некоторые партии и политические силы всё время пугали людей, утверждая, что с ратификацией конвенции наступит конец света. Но ничего из этого не произошло. Рост числа случаев насилия против женщин объясняется тем, что женщины стали смелее сообщать о случаях насилия, они чувствуют себя более защищёнными. Это один из главных результатов: женщины чувствуют себя в большей безопасности. Я думаю, с каждым годом конвенция будет всё лучше достигать своих целей, и ситуация стабилизируется».
Линда Лиепиня, депутат Сейма ("Латвия на первом месте"):
«Я не думаю, что насилия против женщин стало меньше. Цели Стамбульской конвенции с самого начала были неясны. Всё необходимое уже предусмотрено в наших законах. Настоящая цель – спорные вопросы о гендере и связанные с этим интерпретации, которые для общества очень чувствительны. Это вопросы ценностей. Поэтому и появилась инициатива отказаться от конвенции. Сейчас нужно больше внимания уделять растущему числу случаев насилия против детей – в школах, в отношениях между детьми и в социальных сетях. Эти неприятные темы стараются замалчивать и школы, и полиция. Даже в престижных школах родителям запрещают говорить об этом публично. Но действительно ли для борьбы с тем или иным видом насилия нам нужна какая-то конвенция?»
Данные полиции
- 2022 год – 8829 случаев семейных конфликтов
- 2023 год – 8243
- 2024 год – 10 184
- в первые 6 месяцев 2025 года – 4089
Приняты решения полиции о запрете приближаться:
- 2022 год – 647
- 2023 год – 894
- 2024 год – 948
- в первые 6 месяцев 2025 года – 381
Сообщения, направленные в социальные службы:
- 2022 год – 3597
- 2023 год – 3705
- 2024 год – 3583
- в первые 6 месяцев 2025 года – 1605
Решения суда о временной защите от обидчика:
- 2014 год – 337
- 2022 год – 1124
- 2023 год – 1342
- 2024 год – 1462
- в первые 6 месяцев 2025 года – 681
Средний возраст обидчика – 44 года, пострадавшего – 48 лет.