"Декларация не соблюдается!" СЗК требует от Силини разъяснений по Стамбульской конвенции

Как известно, благодаря поддержке СЗК, входящей в правящую коалицию, Сейм 25 сентября передал в комиссию по иностранным делам для рассмотрения инициативу депутатов оппозиции о денонсации так называемой Стамбульской конвенции, что означало бы выход из нее. За передачу законопроекта в комиссию проголосовали 55 депутатов, против — 33 парламентария. Депутаты коалиции из «Нового единства» и «Прогрессивных» голосовали против законопроекта, а депутаты от СЗК — за.