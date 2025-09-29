"Декларация не соблюдается!" СЗК требует от Силини разъяснений по Стамбульской конвенции
Союз зеленых и крестьян (ZZS, СЗК) призывает премьер-министра Эвику Силиню оценить, почему «Декларация к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье» не выполняется, а отдельные министерства (Министерство культуры, Министерство образования и науки) продвигают иное понимание пола, укрепляя в Латвии гендерную идеологию (gender ideology), а также используют конвенцию для целей, не связанных с уменьшением насилия против женщин и в семье.
По мнению СЗК, декларация, приложенная к конвенции и утвержденная Сеймом, не соблюдается, поскольку в ней прямо указано, что недопустимо иное понимание пола, кроме как мужчина и женщина.
СЗК отмечает, что Министерство благосостояния, независимо от присоединения Латвии к так называемой Стамбульской конвенции, и ранее работало как над мерами по снижению насилия в семье, так и над поддержкой жертв насилия.
СЗК призывает премьер-министра оценить работу всех вовлеченных министерств по искоренению насилия в семье. Например, Министерство внутренних дел должно объяснить, как полиция применяет предусмотренное законом разобщение с насильником; Министерство здравоохранения не создало специализированных центров помощи жертвам сексуального насилия; Министерство образования и науки задерживает полноценное обеспечение подготовки педагогов в сфере выявления и предотвращения насилия, а также постоянно откладывает реализацию школьных программ по снижению насилия.
Как известно, благодаря поддержке СЗК, входящей в правящую коалицию, Сейм 25 сентября передал в комиссию по иностранным делам для рассмотрения инициативу депутатов оппозиции о денонсации так называемой Стамбульской конвенции, что означало бы выход из нее. За передачу законопроекта в комиссию проголосовали 55 депутатов, против — 33 парламентария. Депутаты коалиции из «Нового единства» и «Прогрессивных» голосовали против законопроекта, а депутаты от СЗК — за.
Как сообщалось ранее, в понедельник Силиня будет ждать объяснений от Союза зеленых и крестьян, входящего в коалицию, и его представителя — министра благосостояния Рейниса Узулниекса — в связи с голосованием на прошлой неделе в Сейме о выходе из так называемой Стамбульской конвенции.
Премьер-министр, которая на прошлой неделе несколько дней находилась с визитом в Германии, после голосования в четверг в Сейме заявила, что такое голосование СЗК является нарушением коалиционного соглашения.