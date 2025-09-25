Стамбульская конвенция расколола коалицию: премьер негодует и ждет объяснений от СЗК

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") ранее заявила, что присоединение Латвии к конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция, восстановило веру в то, что из круга насилия есть выход, а попытки ее денонсировать не только непродуманны, но и опасны, поскольку раскалывают общество и угрожают безопасности людей.