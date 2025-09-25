Стамбульская конвенция расколола коалицию: премьер негодует и ждет объяснений от СЗК
Премьер-министр Эвика Силиня назвала голосование Союза зеленых и крестьян (СЗК) за рассмотрение инициативы о выходе из Стамбульской конвенции нарушением коалиционного договора. Она ожидает объяснений после возвращения из Германии.
Голосование Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме по вопросу о выходе из Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). О ее позиции проинформировала консультант премьера Анна Удре.
После возвращения из Германии, где премьер находится с визитом, она ожидает в понедельник разъяснений по поводу голосования от СЗК и его представителя - министра благосостояния Рейниса Узулниекса.
Как сообщалось, благодаря поддержке входящего в правящую коалицию СЗК Сейм в четверг передал на рассмотрение комиссии по иностранным делам инициативу оппозиционных депутатов о денонсации Стамбульской конвенции, что означало бы выход Латвии из нее.
За передачу законопроекта в комиссию проголосовали 55 депутатов, против были 33 парламентария. Депутаты партий "Новое Единство" и "Прогрессивные" выступили против передачи законопроекта, а депутаты СЗК ее поддержали.
Разработанный партией "Латвия на первом месте" законопроект подписали ее представители Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Ричард Шлесерс, Илзе Стобова, Эдмундс Зивтиньш, Майя Арманева, Марцис Енцитис и Кристапс Криштопанс, а также депутаты "Объединенного списка" Айва Виксна и Линда Матисоне и представители Нацобъединения Янис Витенбергс и Эдвинс Шноре.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") ранее заявила, что присоединение Латвии к конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция, восстановило веру в то, что из круга насилия есть выход, а попытки ее денонсировать не только непродуманны, но и опасны, поскольку раскалывают общество и угрожают безопасности людей.
В Латвии конвенция вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, который обязывает страны проводить согласованную политику для улучшения защиты женщин от всех форм насилия, а также защиты женщин и мужчин от насилия в семье. Подписавшие конвенцию государства обязаны обеспечивать всестороннюю помощь и защиту пострадавшим, наличие кризисных центров, круглосуточного телефона доверия, специализированных центров поддержки для жертв сексуального насилия, защиту и помощь детям - свидетелям насилия.