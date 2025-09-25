Политолог: СЗК голосованием по Стамбульской конвенции готовится к следующим выборам в Сейм

При этом остаётся вопрос — кто придёт на смену. По мнению политолога, очевидного решения пока нет. Он отметил, что политические партии понимают: ситуация в государственном бюджете сейчас «совсем не радужная», и идти с ней на выборы 2026 года было бы рискованно. «Разве что у какой-то партии был бы ясный план, что делать дальше, но ничего такого не слышно», — добавил Икстенс.