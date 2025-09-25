Политолог: СЗК голосованием по Стамбульской конвенции готовится к следующим выборам в Сейм
Союз зеленых и крестьян (ZZS, СЗК), голосуя в Сейме по вопросу Стамбульской конвенции, готовится к следующим парламентским выборам и не боится до них остаться в оппозиции, заявил агентству LETA профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета, политолог Янис Икстенс.
Он подчеркнул, что в том, как будут дальше развиваться события, очень важную роль играет сама премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»).
«Можно покричать, погрозить и успокоиться, но если действовать жёстче, то есть риск падения правительства», — сказал Икстенс.
При этом остаётся вопрос — кто придёт на смену. По мнению политолога, очевидного решения пока нет. Он отметил, что политические партии понимают: ситуация в государственном бюджете сейчас «совсем не радужная», и идти с ней на выборы 2026 года было бы рискованно. «Разве что у какой-то партии был бы ясный план, что делать дальше, но ничего такого не слышно», — добавил Икстенс.
Политолог предположил, что если новая коалиция и сформируется, то, скорее всего, вокруг «Объединённого списка» (AS), ZZS, Национального объединения (NA) и партии «Латвия на первом месте» (LPV). По его словам, это означало бы попадание Айнара Шлесерса в правительство, что другим силам в такой комбинации может показаться малопривлекательным. Таким образом, сейчас сложилась ситуация, когда в стране нет по-настоящему дееспособной коалиции, но нет и альтернативы.
Икстенс уверен, что ZZS своим голосованием по Стамбульской конвенции прямо готовится к следующим выборам. Он напомнил, что заместитель председателя фракции Августс Бригманис не так давно заявлял: ратификация конвенции была ошибкой, которую необходимо исправить.
По мнению политолога, ZZS вспомнили, кто является их основной избирательной базой и какими ценностями она живёт. «Сейчас ZZS уже не боится остаться вне коалиции, ведь речь идёт о следующих четырёх годах после выборов осенью 2026 года», — пояснил он.
То, поддержит ли Сейм действительно выход из Стамбульской конвенции, будет зависеть от дальнейших политических событий, считает Икстенс. Вопрос направят на рассмотрение в комиссию по иностранным делам, где большинство у оппозиции, поэтому, по прогнозам политолога, он там долго не задержится.
Ранее Otkrito.lv сообщал: