Стамбульская конвенция в Латвии под угрозой: Сейм передал инициативу в комиссию
Сейм Латвии передал на рассмотрение инициативу о денонсации Стамбульской конвенции, несмотря на критику со стороны правозащитников и части коалиции. Поддержка СЗК вызвала вопросы о единстве правящего большинства.
Благодаря поддержке входящего в правящую коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) Сейм в четверг передал на рассмотрение комиссии по иностранным делам инициативу оппозиционных депутатов о денонсации [надлежащим образом оформленном отказе государства от заключенного им международного договора] Стамбульской конвенции, что означало бы выход Латвии из нее.
За передачу законопроекта в комиссию проголосовали 55 депутатов, против были 33 парламентария. Депутаты партий "Новое Единство" и "Прогрессивные" выступили против передачи законопроекта, а депутаты СЗК ее поддержали.
Разработанный партией "Латвия на первом месте" законопроект подписали ее представители Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Ричард Шлесерс, Илзе Стобова, Эдмундс Зивтиньш, Майя Арманева, Марцис Енцитис и Кристапс Криштопанс, а также депутаты "Объединенного списка" Айва Виксна и Линда Матисоне и представители Нацобъединения Янис Витенбергс и Эдвинс Шноре.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") ранее заявила, что присоединение Латвии к конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция, восстановило веру в то, что из круга насилия есть выход, а попытки ее денонсировать не только непродуманны, но и опасны, поскольку раскалывают общество и угрожают безопасности людей.
В Латвии конвенция вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, который обязывает страны проводить согласованную политику для улучшения защиты женщин от всех форм насилия, а также защиты женщин и мужчин от насилия в семье. Подписавшие конвенцию государства обязаны обеспечивать всестороннюю помощь и защиту пострадавшим, наличие кризисных центров, круглосуточного телефона доверия, специализированных центров поддержки для жертв сексуального насилия, защиту и помощь детям - свидетелям насилия.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Латвии снова актуализирован вопрос о Стамбульской конвенции. Дискуссии идут как в обществе, так и среди политиков. Издание Kas Jauns Avīze собрало мнения экспертов и тех, кто принимает решения.