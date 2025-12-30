Джордж Клуни устал от Голливуда - актер и его семья получили французское гражданство
Джордж и Амаль Клуни вместе с 8-летними близнецами официально получили французское гражданство. Решение отражает стремление семьи к более приватной жизни в Европе, где они уже несколько лет имеют постоянную резиденцию.
Известный американский актер Джордж Клуни, его супруга Амаль Клуни и их 8-летние дети-близнецы Элла и Александр официально получили французское гражданство. Соответствующее постановление было опубликовано во французском правительственном вестнике Journal Officiel.
Семья Клуни уже несколько лет тесно связана с Францией. В 2021 году супруги приобрели недвижимость на юге страны — бывшее винное поместье Domaine du Canadel в Провансе. Сам актер неоднократно подчеркивал, что именно это место стало для них основной семейной резиденцией.
В интервью журналу Esquire и французскому радио RTL Клуни объяснял свое решение стремлением обеспечить детям спокойную и защищенную от излишнего внимания жизнь. По его словам, французские законы о защите частной жизни позволяют оградить семью от папарацци и навязчивого интереса прессы. Актер отмечал, что не хотел растить детей в Лос-Анджелесе и в среде голливудской культуры, где их неизбежно сравнивали бы с детьми других знаменитостей.
Амаль Клуни, британский адвокат по правам человека, родилась в Ливане и выросла в Великобритании. Близнецы Элла и Александр появились на свет в Лондоне в 2017 году. Пока не уточняется, сохранил ли Джордж Клуни гражданство США после получения французского паспорта. В официальных документах Франции Амаль была натурализована под своей девичьей фамилией Аламуддин.
Помимо недвижимости во Франции, у семьи Клуни есть историческая усадьба в Англии и знаменитая вилла на озере Комо в Италии, которую актер приобрел еще в 2002 году. Получение французского гражданства подтверждает осознанный выбор семьи в пользу европейского образа жизни, ориентированного на приватность, безопасность и семейные ценности.
Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в 2014 году в Венеции. С момента рождения детей актер не раз подчеркивал, что главным приоритетом для него остается их благополучие и нормальное детство вдали от постоянного внимания публики.