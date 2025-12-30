Джордж Клуни устал от Голливуда - актер и его семья получили французское гражданство

В интервью журналу Esquire и французскому радио RTL Клуни объяснял свое решение стремлением обеспечить детям спокойную и защищенную от излишнего внимания жизнь. По его словам, французские законы о защите частной жизни позволяют оградить семью от папарацци и навязчивого интереса прессы. Актер отмечал, что не хотел растить детей в Лос-Анджелесе и в среде голливудской культуры, где их неизбежно сравнивали бы с детьми других знаменитостей.