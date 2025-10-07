Силиня - о Стамбульской конвенции: "Мне нужны единомышленники в обществе, которые не молчат тогда, когда другого бьют"

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемая Стамбульская конвенция, в Латвии вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, который обязывает страны-участницы разрабатывать согласованную политику для более эффективной защиты женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин - от домашнего насилия. В частности, государства-участники должны обеспечивать пострадавшим всестороннюю помощь и защиту, создавать кризисные центры, круглосуточные телефоны доверия, специализированные центры поддержки жертв сексуального насилия, а также защищать и оказывать помощь детям, ставшим свидетелями насилия.