Бюджет 2026 года и дискуссия о Стамбульской конвенции: президент очертил ключевые вызовы

Как сообщалось, 25 сентября Сейм передал на рассмотрение комиссии по иностранным делам предложение оппозиции о денонсации Стамбульской конвенции, что означало бы выход Латвии из нее. Вместе с оппозицией за это предложение проголосовали также депутаты коалиционного Союза зеленых и крестьян, а остальные партнеры по коалиции расценили это как нарушение коалиционного договора.