Стамбульская конвенция расколола коалицию - неужели последует смена правительства?

Но как обеспечить парламентское большинство, если у СЗК, Нацобъединения и ОС втроем не набирается 51 голос? Это означало бы необходимость сотрудничества либо с "Новым Единством", либо с ЛПМ. Согласится ли при этом ЛПМ на прекращение отношений Латвии с Россией? "Это вопрос к ним, однако позиция "Нового Единства" за время работы этого Сейма тоже неоднократно менялась, и, если дойдет до конкретных переговоров и конкретной ситуации, то в парламенте есть также депутаты, не входящие ни в одну из фракций. Наверняка таких может стать еще больше после развала правительства. Придет время - тогда и решим", - прокомментировала ситуацию председатель правления Нацобъединения Илзе Индриксоне.