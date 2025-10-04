Алвис Херманис видит подозрительную связь между сторонниками Стамбульской конвенции и проблемами Европы
Алвис Херманис видит подозрительную связь между сторонниками Стамбульской конвенции и проблемами Европы

Латвийский театральный режиссер и активный комментатор политических и социальных процессов Алвис Херманис вновь вызвал споры в соцсетях, поделившись мыслями о сторонниках Стамбульской конвенции. При этом он признал, что сам конвенцию не читал и "особо в нее не вникал".

«Я не читал и особо не вникал в Стамбульскую конвенцию, но нельзя не заметить, что наиболее страстно за нее борются те же люди и организации, которые столь же страстно защищают главный источник угроз и насилия против женщин в Западной Европе — массовый наплыв мигрантов из варварских стран. Это доказывает, что дело вовсе не в безопасности женщин, а в чем-то другом. Интересно, в чем?» — задался вопросом режиссер.

Большинство комментаторов считают, что в основе всего лежат деньги и личные интересы, а некоторые иронизировали по поводу привычки «не читал, но осуждаю», знакомой еще со времен СССР.

Стамбульская конвенция — это Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в семье. Она была принята в 2011 году, вступила в силу 1 августа 2014 года. От имени Латвии ее подписал министр благосостояния Янис Рейрс 18 мая 2016 года, а Сейм ратифицировал лишь 30 ноября 2023 года. Парадоксально, но Турция — страна, где конвенция была подписана, в 2021 году стала первой, кто вышел из нее.

Критики в Латвии отмечают, что почти все пункты Стамбульской конвенции, касающиеся защиты женщин, и так есть в латвийском законодательстве. Однако в латышском переводе документа содержится положение, что пол человека — это не биология, а свободный выбор. Также указывается, что ратификация в ряде стран Северной Европы не снизила уровень насилия против женщин — напротив, статистика показывает рост, причем именно на фоне насилия со стороны мигрантов.

Ранее Алвис Херманис уже высказывал неоднозначные идеи - так, предлагал часть территории Латвии сдать в аренду Израилю. По его словам, Израиль в четыре раза меньше Латвии и в будущем, учитывая его проблемы с безопасностью, ему мог бы понадобиться «резервный аэродром». Учитывая историческое присутствие евреев в Латвии, это могло бы быть «логичным и историческим шагом». Херманис полагает, что еврейское присутствие не только усилило бы обороноспособность Латвии, но и дало бы «уникальный IQ-вклад» стране и ее народу. Он напомнил, что Израиль сегодня — «стартап-государство №1», а еврейскую предприимчивость он высоко ценит, так как сам жил и работал в Израиле.

