Алвис Херманис видит подозрительную связь между сторонниками Стамбульской конвенции и проблемами Европы

Ранее Алвис Херманис уже высказывал неоднозначные идеи - так, предлагал часть территории Латвии сдать в аренду Израилю. По его словам, Израиль в четыре раза меньше Латвии и в будущем, учитывая его проблемы с безопасностью, ему мог бы понадобиться «резервный аэродром». Учитывая историческое присутствие евреев в Латвии, это могло бы быть «логичным и историческим шагом». Херманис полагает, что еврейское присутствие не только усилило бы обороноспособность Латвии, но и дало бы «уникальный IQ-вклад» стране и ее народу. Он напомнил, что Израиль сегодня — «стартап-государство №1», а еврейскую предприимчивость он высоко ценит, так как сам жил и работал в Израиле.