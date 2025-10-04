Алвис Херманис видит подозрительную связь между сторонниками Стамбульской конвенции и проблемами Европы
Латвийский театральный режиссер и активный комментатор политических и социальных процессов Алвис Херманис вновь вызвал споры в соцсетях, поделившись мыслями о сторонниках Стамбульской конвенции. При этом он признал, что сам конвенцию не читал и "особо в нее не вникал".
«Я не читал и особо не вникал в Стамбульскую конвенцию, но нельзя не заметить, что наиболее страстно за нее борются те же люди и организации, которые столь же страстно защищают главный источник угроз и насилия против женщин в Западной Европе — массовый наплыв мигрантов из варварских стран. Это доказывает, что дело вовсе не в безопасности женщин, а в чем-то другом. Интересно, в чем?» — задался вопросом режиссер.
Neesmu lasījis un baigi iedziļinājies Stambulas konvencijā, bet nevar nepamanīt, ka viskaislīgāk par to cīnās cilvēki un organizācijas, kas precīzi tikpat kaislīgi aizstāv vislielāko apdraudējumu un vardarbības cēloni pret sievietēm Rietumeiropā - masveida migrantu plūdus no…— Alvis Hermanis (@AlvisHermanis1) October 3, 2025
Большинство комментаторов считают, что в основе всего лежат деньги и личные интересы, а некоторые иронизировали по поводу привычки «не читал, но осуждаю», знакомой еще со времен СССР.
Стамбульская конвенция — это Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в семье. Она была принята в 2011 году, вступила в силу 1 августа 2014 года. От имени Латвии ее подписал министр благосостояния Янис Рейрс 18 мая 2016 года, а Сейм ратифицировал лишь 30 ноября 2023 года. Парадоксально, но Турция — страна, где конвенция была подписана, в 2021 году стала первой, кто вышел из нее.
Критики в Латвии отмечают, что почти все пункты Стамбульской конвенции, касающиеся защиты женщин, и так есть в латвийском законодательстве. Однако в латышском переводе документа содержится положение, что пол человека — это не биология, а свободный выбор. Также указывается, что ратификация в ряде стран Северной Европы не снизила уровень насилия против женщин — напротив, статистика показывает рост, причем именно на фоне насилия со стороны мигрантов.
Ранее Алвис Херманис уже высказывал неоднозначные идеи - так, предлагал часть территории Латвии сдать в аренду Израилю. По его словам, Израиль в четыре раза меньше Латвии и в будущем, учитывая его проблемы с безопасностью, ему мог бы понадобиться «резервный аэродром». Учитывая историческое присутствие евреев в Латвии, это могло бы быть «логичным и историческим шагом». Херманис полагает, что еврейское присутствие не только усилило бы обороноспособность Латвии, но и дало бы «уникальный IQ-вклад» стране и ее народу. Он напомнил, что Израиль сегодня — «стартап-государство №1», а еврейскую предприимчивость он высоко ценит, так как сам жил и работал в Израиле.