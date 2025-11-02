Более 50 000 латвийцев призвали Ринкевича не подписывать закон о выходе из Стамбульской конвенции
На платформе ManaBalss.lv за три дня инициативу, адресованную президенту Латвии Эдгару Ринкевичу с призывом не подписывать закон о выходе страны из Стамбульской конвенции, поддержали уже более 50 000 человек.
Как свидетельствуют данные агентства LETA, это одна из самых массово поддержанных инициатив за всю историю существования платформы, причём темп сбора подписей в этот раз оказался рекордно высоким. Ранее наибольшее число подписей удалось собрать под инициативой об отмене налога на недвижимость для единственного жилья, однако темпы голосования тогда были значительно ниже.
Тем временем под другой инициативой, уже поданной в Сейм и призывающей парламент сохранить участие Латвии в конвенции, собрано более 31 000 подписей.
Активизировалась и старая инициатива 2016 года, направленная против присоединения к Стамбульской конвенции, которая за почти десять лет собрала примерно такое же количество — около 31 000 подписей.
Автором новой инициативы, обращённой к президенту, указана Линда Аузиня. Она поясняет, что представители инициативы хотят, чтобы президент воспользовался своими полномочиями, закреплёнными в 71-й статье Конституции, — не провозглашал закон, принятый Сеймом, и вернул его на повторное рассмотрение парламенту или передал на всенародное голосование. По мнению Аузини, это обеспечило бы более тщательное и уважительное к обществу рассмотрение вопроса, который напрямую касается прав человека и репутации государства.
Она отмечает, что подобное решение позволило бы обществу выразить свою волю, сохранив доверие к государственной власти и международным обязательствам Латвии. Это укрепило бы уверенность граждан в том, что государство продолжает защищать человеческие права и достоинство. «Решение президента укрепит доверие к демократии и покажет, что в Латвии власть принадлежит народу — а не страху и популизму. Это будет сигналом Европе и миру, что Латвия — страна с хребтом, способная стоять за свои ценности», — подчеркнула Аузиня.