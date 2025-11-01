Стамбульская конвенция: что будет, если президент не подпишет документ о выходе из нее?
Непосредственно перед полуночью, после почти 14 часов дебатов, большинство депутатов Сейма поддержали выход Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция. Однако это ещё не окончательное решение, поскольку юридическая процедура предусматривает несколько возможных сценариев.
Несмотря на то, что большинство депутатов проголосовали за денонсацию Стамбульской конвенции, законопроект вступит в силу только после подписи президента страны Эдгара Ринкевича. Он должен принять решение в течение 10 дней. Если президент поддержит законопроект, Латвия официально выйдет из Стамбульской конвенции. Если же президент не подпишет документ, возможны три варианта развития событий, сообщают 360 Ziņas.
Первый вариант
Поскольку за законопроект проголосовало менее двух третей депутатов, президент может вернуть его на повторное рассмотрение в Сейм. В этом случае парламент будет рассматривать только замечания президента, без новых широких дебатов. Если Сейм повторно примет закон большинством не менее 51 голоса “за”, президент уже не сможет его заблокировать и будет обязан обнародовать закон не позднее трёх дней.
Второй вариант
Президент может приостановить публикацию закона на два месяца. Такое решение могут потребовать также не менее трети депутатов Сейма (34 парламентария). Если публикация приостановлена, Центральная избирательная комиссия начинает сбор подписей для проведения референдума.
Сбор подписей длится 30 дней, и для назначения всенародного голосования необходимо, чтобы не менее одной десятой всех избирателей, участвовавших в последних выборах Сейма, поставили свои подписи — это более 154 тысяч человек. Если нужное количество подписей будет собрано, вступление закона в силу приостанавливается, и дальнейшая судьба вопроса решается на референдуме.
Третий вариант
Президент может обратиться в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не противоречит ли закон Конституции Латвии. Суд может указать на возможные проблемы или несоответствия, однако Сейм не обязан следовать выводам суда.
Протест против выхода из Стамбульской конвенции (29.10.25)
У здания Сейма прошёл массовый протест против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, в котором, по данным Государственной полиции, приняли участие ...