Стамбульская конвенция: что будет, если президент не подпишет документ о выходе из нее?

Поскольку за законопроект проголосовало менее двух третей депутатов, президент может вернуть его на повторное рассмотрение в Сейм. В этом случае парламент будет рассматривать только замечания президента, без новых широких дебатов. Если Сейм повторно примет закон большинством не менее 51 голоса “за”, президент уже не сможет его заблокировать и будет обязан обнародовать закон не позднее трёх дней.