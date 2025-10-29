ВИДЕО: около 5000 человек у Сейма протестовали против выхода из Стамбульской конвенции

Во время протеста звучали барабаны, скандировались лозунги и свистки. Люди обращались к политикам с просьбой пересмотреть своё решение и спрашивали, не означает ли такой шаг поддержку России. Среди выкриков звучали: «Лоббируя Россию, мы не защищаем Латвию», «Да — конвенции, нет — мракобесию», «Сегодняшние решения — завтрашние синяки». Участники использовали фонарики телефонов и световые приборы, создавая эффектное освещение.