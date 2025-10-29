ВИДЕО: около 5000 человек у Сейма протестовали против выхода из Стамбульской конвенции

Протест против выхода из Стамбульской конвенции (29.10.25)
У здания Сейма в среду вечером прошёл массовый протест против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, в котором, по данным Государственной полиции, приняли участие около 5000 человек. Это одна из самых многочисленных акций протеста последних лет, подтвердили в полиции агентству LETA.
Как наблюдало агентство, пикет начался в 18:00, а вскоре после 19:00 участники начали расходиться. Акция прошла мирно, без инцидентов.
Собравшиеся держали в руках плакаты с призывами «Прекратите прикрывать обидчиков» и «Не выходите из Стамбульской конвенции», а также флаги Латвии и Европейского союза. Среди демонстрантов можно было заметить и радужные флаги ЛГБТ+ сообщества.
Участники, среди которых было много молодых людей, подчёркивали, что «мнение популистов — не истина народа». Многие пришли на акцию вместе с детьми и домашними животными.
Во время протеста звучали барабаны, скандировались лозунги и свистки. Люди обращались к политикам с просьбой пересмотреть своё решение и спрашивали, не означает ли такой шаг поддержку России. Среди выкриков звучали: «Лоббируя Россию, мы не защищаем Латвию», «Да — конвенции, нет — мракобесию», «Сегодняшние решения — завтрашние синяки». Участники использовали фонарики телефонов и световые приборы, создавая эффектное освещение.
Между лозунгами протестующие играли на духовых инструментах, шумовых приспособлениях и пели.
Порядок обеспечивало большое количество сотрудников полиции, которых было заметно больше обычного и в самом Старом городе. Протестующие напомнили, что многие страны Европейского союза призвали латвийских депутатов пересмотреть решение и не выходить из Стамбульской конвенции.
Сейм ранее в первом чтении поддержал законопроект о выходе Латвии из конвенции — «за» проголосовали 52 депутата. Окончательное голосование по этому вопросу ожидается завтра.