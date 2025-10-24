Сейм концептуально поддержал выход из Стамбульской конвенции
В четверг Сейм концептуально поддержал законопроект о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульской конвенции). Законопроект был принят благодаря голосам оппозиции и Союза зеленых и крестьян (СЗК).
Законопроект подала оппозиционная партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ), но его поддержали и другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность", а также политики из коалиционного СЗК. Против были коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".
В четверг за выход из конвенции проголосовали 52 депутата, против - ни один, воздержался один.
В ходе дебатов депутаты от "Нового Единства" и "Прогрессивных" говорили, что выход из конвенции подрывает имидж Латвии, сокращает возможности борьбы с насилием и способствует распространению мифов о Стамбульской конвенции и российских нарративов.
Коалиционный депутат Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") обвинила парламентариев в том, что они обсуждают этот вопрос в тот же день, когда в Сейме обсуждался доклад о государственном языке. По ее мнению, можно было бы заниматься и многими другими вопросами, например, сокращением бюрократии, но коллег интересует только Стамбульская конвенция.
Калниня-Лукашевица спросила, почему Латвия должна "вступать в клуб" стран, распространяющих надуманные Россией мифы о Стамбульской конвенции. "Абсолютно все страны ЕС подписали Стамбульскую конвенцию или уже ратифицировали ее в полном объеме", - сказала Калниня-Лукашевица. По ее словам, Латвия не может пойти по пути, например, Турции, где в обществе другие ценности. Калниня-Лукашевица подчеркнула, что выход из конвенции повредит репутации Латвии.
Парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална ("Новое Единство") сказала, что Латвия сейчас находится на перепутье. Если Латвия выйдет из конвенции, она станет единственной страной в Европе, отказавшейся от договора, который она ранее подписала и ратифицировала. Она подчеркнула, что в обществе распространяются мифы и полуправда, чтобы оправдать необходимость выхода из Стамбульской конвенции. Она напомнила, что Конституционный суд ранее постановил, что Стамбульская конвенция совместима с Конституцией.
Депутат "Прогрессивных" Эдмундс Цепуритис заявил, что сейчас создается "пятно позора", которое будет долгое время преследовать всех депутатов.
Депутат той же партии Андрис Шуваев сказал, что единственная причина, по которой Сейм вынужден рассматривать данный вопрос, - невыполненные обещания СЗК, и какими бы ни были причины, побудившие изменить свою позицию, это недостойный шаг со стороны СЗК.
Оппозиционные депутаты, в свою очередь, обвинили сторонников конвенции в предательстве латвийских ценностей и навязывании обществу идеологии, которую оно не хочет.
Марцис Енцитис (ЛПМ) заявил, что "Новое Единство" и "Прогрессивные" лгут, что конвенция - не про идеологию. Он убежден, что конвенция содержит "абсолютно неприемлемую идеологию".
Депутат ЛПМ Рамона Петравича заявила, что выход из конвенции не изменит ситуацию с правами человека в стране, поскольку другие законы и Конституция остаются в силе.
Перед голосованием в первом чтении большинство депутатов решили придать законопроекту срочный характер, что означает, что он будет рассматриваться только в двух чтениях.
За срочность проголосовали 52 депутата от оппозиционных партий и СЗК, против - 31 депутат от фракций "Прогрессивных" и "Нового Единства", а Андрис Берзиньш (СЗК) воздержался.
Стамбульская конвенция вступила в силу в Латвии 1 мая прошлого года.