Сейм концептуально поддержал выход из Стамбульской конвенции

Парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална ("Новое Единство") сказала, что Латвия сейчас находится на перепутье. Если Латвия выйдет из конвенции, она станет единственной страной в Европе, отказавшейся от договора, который она ранее подписала и ратифицировала. Она подчеркнула, что в обществе распространяются мифы и полуправда, чтобы оправдать необходимость выхода из Стамбульской конвенции. Она напомнила, что Конституционный суд ранее постановил, что Стамбульская конвенция совместима с Конституцией.