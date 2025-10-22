Омбудсмен: Стамбульская конвенция не несет угрозу традиционным ценностям, но ее перевод на латышский требует уточнения

Палкова признала, что была бы рада, если бы Латвия не выходила из Стамбульской конвенции. Однако, если Сейм выберет денонсацию, предложив вместо этого другой документ, "главное - продолжать начатую работу и работать над снижением уровня насилия", отметила омбудсмен. Она пояснила, что в случае конвенции Латвия находится под наблюдением и имеет правовые обязательства, в то время как в случае поддержки Сеймом декларации "О предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин и домашнего насилия" контроль за ее соблюдением будет осуществлять сам Сейм.