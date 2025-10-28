Оказывается, содержание Стамбульской конвенции значения не имеет, важно другое... Вике-Фрейберга высказалась на тему
Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга резко высказалась в соцсетях по поводу инициативы Сейма денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее словам, такой шаг станет свидетельством влияния российской пропаганды. «В моих глазах любой депутат Сейма, который проголосует за денонсацию Стамбульской конвенции, тем самым докажет, что находится под влиянием путинской пропаганды. Здесь уже давно не идёт речь о содержательной сути самой конвенции. Мы не должны выпадать из ядра европейских ценностей!» — написала Вике-Фрейберга.
Заявление бывшего президента прозвучало на фоне оживлённых общественных и политических дискуссий о дальнейшем участии Латвии в Стамбульской конвенции. Уже 23 октября Сейм в первом чтении поддержал законопроект, предусматривающий выход Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.
За продвижение этого законопроекта проголосовали депутаты оппозиции и представители Союза зеленых и крестьян (ZZS), тогда как многие известные общественные деятели и организации назвали это решение шагом назад в защите прав женщин и отходом от европейских ценностей.