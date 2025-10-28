Оказывается, содержание Стамбульской конвенции значения не имеет, важно другое... Вике-Фрейберга высказалась на тему

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга резко высказалась в соцсетях по поводу инициативы Сейма денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее словам, такой шаг станет свидетельством влияния российской пропаганды. «В моих глазах любой депутат Сейма, который проголосует за денонсацию Стамбульской конвенции, тем самым докажет, что находится под влиянием путинской пропаганды. Здесь уже давно не идёт речь о содержательной сути самой конвенции. Мы не должны выпадать из ядра европейских ценностей!» — написала Вике-Фрейберга.