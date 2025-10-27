Ринкевич наконец ответил, что он думает о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции

Если Сейм примет законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, продвигаемый оппозицией и Союзом зеленых и крестьян (ЗЗК), президент Латвии Эдгар Ринкевич даст оценку этому закону. Отвечая в интервью TV3 на вопрос, что он будет делать со Стамбульской конвенцией, Ринкевич не дал прямого ответа, но сказал, что избирательная кампания перед выборами в Сейм началась очень рано, партии нервничают из-за своих рейтингов, но он не будет участвовать в этой кампании.