Стамбульская конвенция затмила бюджет: конфликт в коалиции приближается к кульминации

"На заседании комиссии по иностранным делам было четыре телекамеры, а бюджетной - только одна", - отметил с сожалением глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис. Как депутат бюджетной комиссии он хотел бы, чтобы приоритетом для политиков оставался бюджет и общество заметило, чего добился СЗК - например, сохранения более 30 сельских школ, которые смогут продолжить работу. Однако в настоящее время в политической повестке дня на первый план вышли дискуссии о Стамбульской конвенции.