20 против 5000: еще один пикет у Сейма - на этот раз против Стамбульской конвенции

На пикете у Сейма, организованном непредставленной в парламенте политической партией "Suverēnā vara" ("Суверенная власть") в поддержку денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, известной как Стамбульская конвенция, собралось около 20 человек, сообщили в партии агентству LETA.