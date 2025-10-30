20 против 5000: еще один пикет у Сейма - на этот раз против Стамбульской конвенции
В четверг рано утром у Сейма прошел пикет в поддержку выхода Латвии из Стамбульской конвенции, организованный партией Suverēnā vara. На фоне массового протеста накануне сегодня парламент планирует окончательно решить вопрос о денонсации.
На пикете у Сейма, организованном непредставленной в парламенте политической партией "Suverēnā vara" ("Суверенная власть") в поддержку денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, известной как Стамбульская конвенция, собралось около 20 человек, сообщили в партии агентству LETA.
Партия считает, что заявления различных бывших и действующих должностных лиц, сделанные в последние дни по поводу денонсации Стамбульской конвенции, являются «уродливой манипуляцией и эмоциональным насилием над лицами, принимающими решения».
Протест против выхода из Стамбульской конвенции (29.10.25)
Сегодня Сейм планирует в окончательном чтении принять решение о выходе из конвенции. В первом чтении за выход проголосовали 52 депутата от оппозиционных партий и Союза зеленых и крестьян.