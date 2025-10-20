Бюджет станет испытанием для коалиции после конфликта из-за Стамбульской конвенции

Ни одна из фракций Сейма открыто не выражала желания увеличить дефицит. Напротив, всё чаще звучат призывы к экономии. Бюджетная комиссия также планирует глубже изучить расходы учреждений. СЗК в настоящее время больше говорит о сокращении расходов, например, в независимых учреждениях, но партнёры по коалиции ожидают, что будут рассмотрены и новые расходы, например, снижение НДС на свинину, чего правительству не удалось добиться. Заместитель председателя фракции СЗК Аугуст Бригманис считает, что ответственным шагом было бы поддержать бюджет. Он считает неприемлемым для себя продвигать предложения с голосами оппозиции. Бригманис также призывает не увязывать бюджет со Стамбульской конвенцией, которую СЗК сейчас пытается отменить вместе с оппозицией. "Наши избиратели, члены нашей партии абсолютно не жаждут, чтобы мы были в коалиции с таким составом. Поэтому это не создаёт нам никаких проблем. Не будет этой коалиции, будет другая. Но я всё же призываю наших партнёров по коалиции вести себя ответственно и не увязывать эти вопросы между собой", - отмечает Бригманис.