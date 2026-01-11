ВИДЕО: еще один латвийский хоккеист дебютировал в НХЛ

Вилманис стал седьмым латвийским хоккеистом, сыгравшим как минимум один матч в НХЛ в текущем сезоне. Такое количество представителей Латвии в лиге фиксировалось последний раз 25 лет назад. Кроме того, он стал 30-м латвийским хоккеистом, выходившим на лед в матчах НХЛ.