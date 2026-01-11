ВИДЕО: еще один латвийский хоккеист дебютировал в НХЛ
Латвийский нападающий Сандис Вилманис дебютировал в Национальной хоккейной лиге, выйдя на лед в составе клуба «Флорида Пантерз».
«Флорида Пантерз», за которую также выступает латвийский защитник Увис Балинскис, в гостевом матче со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) обыграла «Оттава Сенаторз».
Вилманис стал седьмым латвийским хоккеистом, сыгравшим как минимум один матч в НХЛ в текущем сезоне. Такое количество представителей Латвии в лиге фиксировалось последний раз 25 лет назад. Кроме того, он стал 30-м латвийским хоккеистом, выходившим на лед в матчах НХЛ.
В своей дебютной игре 21-летний Вилманис провел на льду 11 минут и 48 секунд. За это время он нанес один бросок по воротам, допустил одну потерю шайбы, сделал один перехват и завершил встречу с нейтральным показателем полезности. Матч он начал в третьем звене нападения.
Увис Балинскис провел на площадке 21 минуту и 55 секунд. Защитник один раз бросил по воротам, применил один силовой прием, заблокировал один бросок, допустил одну потерю шайбы, заработал две минуты штрафа и завершил матч с показателем полезности −1.
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» после 44 матчей имеет в активе 49 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Оттава Сенаторз» с 45 очками в 44 играх располагается на 15-й, предпоследней позиции конференции.