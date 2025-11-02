Премьер Эстонии осудил решение Латвии выйти из Стамбульской конвенции: "У насилия есть тенденция повторяться"
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что решение Сейма Латвии поддержать выход из Стамбульской конвенции - это шаг в неверном направлении.
Эстонский премьер сравнил латвийские политические силы, выступающие за денонсацию конвенции, с печально известной популистской Консервативной народной партией Эстонии (EKRE).
«Так же, как у нас в Эстонии есть EKRE, в Латвии, к сожалению, тоже есть несколько политических сил, для которых права женщин и чувство безопасности не представляют ценности», — написал Михал в соцсетях.
Он также напомнил, что является лидером правящей Реформаторской партии Эстонии.
По словам премьера, противники конвенции «пытаются очернить соглашение о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, основываясь на глупостях и вымыслах». «С громкой и ложной риторикой они стремятся заставить замолчать тех, чьи голоса тихи из-за личного опыта», — добавил он.
Михал подчеркнул, что Стамбульская конвенция — это своего рода «сеть безопасности», закрепляющая, что насилие — не частное дело семьи, а общественная проблема. Она даёт работникам служб помощи и волонтёрам ясный ориентир: стремление к безопасности и уважению — это общая цель общества и стран, разделяющих схожие ценности.
Премьер также вспомнил время, когда занимал пост министра юстиции. По его словам, во время встреч с министром внутренних дел и руководителями полиции и прокуратуры он замечал, что отсутствует чёткое понимание, как бороться с домашним насилием.
«Это приводило к тому, что пострадавшим советовали “подумать день”, а прокуроры стремились закрывать дела о насилии в семье, чтобы заняться другими», — отметил он.
Михал добавил, что перемены стали возможны после принятия новой уголовной политики, согласно которой дела о насилии перестали закрывать, жертвы начали получать помощь, а виновные — наказание. «Это стало концом советского мышления, когда избиение женщины считалось личным делом семьи. Так всё начало меняться — появилось доверие к государству, и ситуация улучшилась», — вспомнил премьер.
В завершение он обратился к премьер-министру Латвии Эвике Силине: «Такие перемены в противоположную сторону среди наших добрых друзей — это безусловно неверный путь. Эвика, желаю вам силы и стойкости, отстаивая человеческое достоинство».
Он подчеркнул, что и Эстонии предстоит продолжать работу в этой сфере: «У насилия есть тенденция повторяться — это знает каждый, кто с ним сталкивался. Поэтому крайне важно, чтобы у общества была чёткая позиция: мы всегда на стороне слабейших. Принципиально».