Нацобъединение и "Объединенный список" поддерживают призыв президента передать решение по Стамбульской конвенции следующему Сейму

В среду, 5 ноября, в 9:30 созвано внеочередное заседание Сейма, на котором будет решаться вопрос о передаче комиссиям закона о денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция, который президент Эдгар Ринкевич вернул в парламент на повторное рассмотрение.