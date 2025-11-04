Когда решение проще не принимать: Сейм снова обсуждает, как не обсуждать Стамбульскую конвенцию
Во вторник депутаты парламентской комиссии по иностранным делам начали обсуждать предложение установить почти годичный срок для подачи поправок к закону о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, который президент Эдгар Ринкевич вернул на повторное рассмотрение в Сейм.
Депутат от "Нового Единства" Занда Калниня-Лукашевица, выступающая за сохранение участия Латвии в конвенции, отметила, что завтра на внеочередной сессии Сейма парламент решит, какая комиссия будет отвечать за рассмотрение вопроса. Традиционно это та же комиссия, что работала с ним ранее - в данном случае комиссия по иностранным делам.
Политик подчеркнула, что Сейму предстоит определить сроки подачи поправок и их рассмотрения на заседании парламента. Обычно ответственная комиссия заранее согласовывает предлагаемые сроки, однако в нормативных актах такого требования нет. Калниня-Лукашевица предложила учесть призыв президента передать решение по вопросу следующему созыву Сейма, поэтому срок подачи поправок может быть установлен до 1 ноября следующего года - перед завершением полномочий нынешнего Сейма и после выборов.
Руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере пояснила, что при установлении такой даты Сейм не сможет назначить дату рассмотрения законопроекта на пленарном заседании. Она объяснила, что для данного закона применяются правила третьего чтения и срок подачи поправок не может быть короче пяти дней, а законопроект должен быть доступен минимум за пять дней до заседания Сейма.
Руководитель юридического бюро Сейма призвала соблюдать регламент. Она отметила, что новый Сейм сможет собраться 3 ноября, а последнее заседание 14-го Сейма может состояться 29 октября, и на этот день можно назначить рассмотрение законопроекта.
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам, ранее поддерживавшая выход из конвенции Инара Мурниеце (Нацобъединение), заявила, что это политический вопрос. Она предложила депутатам обсудить предложение в своих фракциях для принятия решения. Политик предложила собраться вместе после того, как депутаты ознакомятся с письмом президента Эдгара Ринкевича и будут озвучены мнения фракций.
Депутаты парламентской комиссии по иностранным делам договорились собраться в среду, 5 ноября, в 9:00, незадолго до внеочередной сессии Сейма, чтобы согласовать этот вопрос.
Ранее сообщалось, что президент передал на повторное рассмотрение Сейму закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Он призвал передать принятие решения по этому вопросу Сейму следующего созыва.