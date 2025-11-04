Когда решение проще не принимать: Сейм снова обсуждает, как не обсуждать Стамбульскую конвенцию

Руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере пояснила, что при установлении такой даты Сейм не сможет назначить дату рассмотрения законопроекта на пленарном заседании. Она объяснила, что для данного закона применяются правила третьего чтения и срок подачи поправок не может быть короче пяти дней, а законопроект должен быть доступен минимум за пять дней до заседания Сейма.