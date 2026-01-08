Женщин призывают пройти государственный скрининг по новым правилам

— Вирусом папилломы человека чаще всего можно заразиться во время половых контактов, но не только. Микротрещины на слизистой или коже служат для вируса «входными воротами» в клетки. В большинстве случаев ВПЧ исчезает самопроизвольно в течение пары лет, однако при длительном сохранении вируса в клетке могут формироваться доброкачественные, а также злокачественные изменения. У женщин ВПЧ чаще всего является причиной предраковых изменений и рака шейки матки. В Латвии это второй по частоте вид опухоли у женщин до 45 лет. У мужчин длительная ВПЧ-инфекция может вызвать рак полости рта/глотки, анального канала и полового члена. Для этих трех заболеваний нет скрининговых анализов, как в случае рака шейки матки, поэтому нередко болезнь выявляют уже на запущенной стадии. Во многих случаях таких заболеваний можно было бы избежать, поскольку против ВПЧ доступна эффективная вакцина.