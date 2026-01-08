Женщин призывают пройти государственный скрининг по новым правилам
Чтобы сделать стратегию оплачиваемого государством скрининга рака шейки матки более эффективной и в каком-то смысле проще, теперь изменен порядок проведения этого скрининга.
Улучшенный порядок, основанный на новейших научных исследованиях и международном опыте, действует с 1 июля 2025 года, рассказывает руководитель Латвийского образовательного фонда по раку шейки матки, гинеколог и специалист по кольпоскопии Кристине Пчелкина.
И каков этот порядок в двух словах?
— Женщинам в возрасте 25–29 лет скрининг и дальше проводится раз в три года с помощью цитологического анализа (PAP-теста). Женщинам с 30 лет в рамках скрининга выполняют тест на вирус папилломы человека (ВПЧ). Если он отрицательный, следующий скрининг предусмотрен через пять лет; если положительный, проводится дополнительный цитологический анализ. Если он показывает изменения, женщине назначают углубленные обследования и, при необходимости, лечение. Если назначена кольпоскопия, следует убедиться, что специалист сертифицирован. Основанием для такого порядка является факт, что рак шейки матки вызывает ВПЧ.
Пожалуйста, напомните, как проявляется ВПЧ?
— Вирусом папилломы человека чаще всего можно заразиться во время половых контактов, но не только. Микротрещины на слизистой или коже служат для вируса «входными воротами» в клетки. В большинстве случаев ВПЧ исчезает самопроизвольно в течение пары лет, однако при длительном сохранении вируса в клетке могут формироваться доброкачественные, а также злокачественные изменения. У женщин ВПЧ чаще всего является причиной предраковых изменений и рака шейки матки. В Латвии это второй по частоте вид опухоли у женщин до 45 лет. У мужчин длительная ВПЧ-инфекция может вызвать рак полости рта/глотки, анального канала и полового члена. Для этих трех заболеваний нет скрининговых анализов, как в случае рака шейки матки, поэтому нередко болезнь выявляют уже на запущенной стадии. Во многих случаях таких заболеваний можно было бы избежать, поскольку против ВПЧ доступна эффективная вакцина.
А в вакцинации тоже есть что-то новое?
— Да, с 2025 года возможность бесплатной вакцинации против ВПЧ, предлагаемая государством, распространяется на еще более широкую группу населения. Теперь государственная (бесплатная) вакцинация против ВПЧ положена молодежи обоих полов в возрасте 12–25 лет (включительно), а также людям из групп повышенного риска, куда входят: женщины 18–55 лет с аденокарциномой шейки матки in situ (AIS) и до или после хирургического лечения умеренной/тяжелой дисплазии шейки матки (HSIL); также женщины 18–45 лет с предраковыми изменениями; а также женщины и мужчины 18–45 лет с иммуносупрессией, включая ВИЧ-инфекцию.
Как это проводится?
— У ранее не вакцинированных людей курс вакцинации состоит из двух доз с интервалом не менее 6 месяцев. Для лиц с иммуносупрессивными состояниями рекомендуется схема из трех доз. Вакцинироваться можно в любом возрасте, поскольку после перенесенной инфекции в организме не формируются защитные антитела. В Латвии доступна девятивалентная вакцина, которая не только защищает от наиболее частых возбудителей рака шейки матки, но дополнительно защищает и от тех типов ВПЧ, которые могут вызывать, например, генитальные бородавки.
Однако отклик невелик — так же, как и на бесплатный скрининг. Поэтому и в повседневной работе, и особенно активно в январе, который во всем мире является месяцем осведомленности о раке шейки матки (Cervical Cancer Awareness Month), мы призываем женщин: опередите рак шейки матки и пройдите государственную бесплатную проверку.