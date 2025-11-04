С больной головы на здоровую: Силиня предлагает передать вопрос о Стамбульской конвенции Сейму следующего созыва
Премьер-министр Эвика Силиня считает, что Латвия должна остаться в Стамбульской конвенции, однако если нынешний Сейм не может достичь согласия по этому вопросу, логично передать его рассмотрение парламенту следующего созыва.
Так называемая Стамбульская конвенция должна оставаться в силе в Латвии, однако, если парламент в настоящее время не способен достичь согласия по этому вопросу, логично поручить его рассмотрение Сейму следующего созыва, считает премьер-министр Эвика Силиня.
Во вторник в социальных сетях она заявила, что положительно оценивает решение президента Эдгара Ринкевича о возвращении вопроса о выходе из Стамбульской конвенции Сейму на повторное рассмотрение. "Таким образом был принят во внимание голос общества, неправительственных организаций и наших международных партнеров, а также решение правительства", - подчеркнула премьер-министр.
Как сообщалось, в понедельник президент объявил, что направил в Сейм на повторное рассмотрение закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция.