С больной головы на здоровую: Силиня предлагает передать вопрос о Стамбульской конвенции Сейму следующего созыва

Во вторник в социальных сетях она заявила, что положительно оценивает решение президента Эдгара Ринкевича о возвращении вопроса о выходе из Стамбульской конвенции Сейму на повторное рассмотрение. "Таким образом был принят во внимание голос общества, неправительственных организаций и наших международных партнеров, а также решение правительства", - подчеркнула премьер-министр.