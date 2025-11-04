Платформу ManaBalss.lv обвиняют в сокрытии инициативы против Стамбульской конвенции

Как пояснила главный редактор ManaBalss.lv Сигне Валтиня, на платформе сейчас можно подписаться как за поддержку Стамбульской конвенции, так и против её ратификации. «Новая инициатива сейчас не отображается среди актуальных, потому что наш алгоритм работает так, что когда активность повышается в других инициативах, они автоматически выдвигаются в раздел актуальных. Мы не можем изменить это вручную. Поэтому сейчас более заметна инициатива “за” конвенцию, но нельзя сказать, что инициатива “против” не опубликована», — объясняет Валтиня.