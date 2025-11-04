Платформу ManaBalss.lv обвиняют в сокрытии инициативы против Стамбульской конвенции
Пользователь платформы X пожаловался, что его инициатива о выходе из Стамбульской конвенции не была опубликована на ManaBalss.lv.
В соцсетях поднялась волна возмущения после того, как пользователь платформы X заявил, что его инициатива на сайте ManaBalss.lv о выходе из Стамбульской конвенции не была опубликована, хотя подана уже дважды. «Хочу сообщить, что уже дважды подал на ManaBalss.lv заявку со своей инициативой — предложением президенту страны объявить закон о выходе из Стамбульской конвенции, принятый Сеймом. Мою инициативу ManaBalss.lv приняла, но до сих пор не опубликовала», — написал Марис в своём посте на X.
Как пояснила главный редактор ManaBalss.lv Сигне Валтиня, на платформе сейчас можно подписаться как за поддержку Стамбульской конвенции, так и против её ратификации. «Новая инициатива сейчас не отображается среди актуальных, потому что наш алгоритм работает так, что когда активность повышается в других инициативах, они автоматически выдвигаются в раздел актуальных. Мы не можем изменить это вручную. Поэтому сейчас более заметна инициатива “за” конвенцию, но нельзя сказать, что инициатива “против” не опубликована», — объясняет Валтиня.
Она добавила, что по просьбе политика Юлии Степаненко на платформе снова активирована ранее отклонённая в Сейме инициатива против конвенции: «Если там снова наберётся десять тысяч подписей, она может быть повторно подана в Сейм».
«Нельзя сказать, что другой стороне не дают возможности выразиться. Всё происходит корректно», — подчёркивает Валтиня.
Зайдя на ManaBalss.lv, действительно можно убедиться, что в последние дни вновь активизировалась инициатива, открытая ещё в 2016 году, о неприсоединении Латвии к конвенции — она уже собрала почти 34 000 подписей. Кроме того, в понедельник была начата ещё одна новая инициатива, в которой президента просят объявить о выходе из Стамбульской конвенции; её подписали чуть более 5800 жителей.
Ранее сообщалось, что президент Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник объявил о передаче закона о выходе из Стамбульской конвенции на повторное рассмотрение Сейму. Конвенция является документом Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
Президент также предложил передать этот вопрос на рассмотрение следующего состава Сейма, выборы в который состоятся осенью 2026 года.