Число самоубийств в Латвии растет именно во время зимних праздников - в чем причина?
Служба неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD) ежедневно фиксирует в среднем от пяти до шести попыток самоубийства. Речь идет не только о взрослых, но и о молодежи.
Как рассказала телеканалу TV24 руководитель Оперативного центра управления NMPD Райта Кришьяне, особенно тяжелым периодом становятся Рождество и Новый год — в это время у людей заметно усиливаются депрессивные состояния, хотя однозначно объяснить причины этого сложно. По словам Кришьяне, в большинстве случаев бригады скорой помощи успевают вовремя: пациента доставляют в больницу, где он получает дальнейшую медицинскую и психологическую помощь. Однако полностью избежать трагедий не удается. «Есть и летальные случаи, когда мы приезжаем на вызов и вынуждены констатировать смерть человека», — отметила она.
Медики выделяют несколько наиболее распространенных способов, к которым прибегают люди в попытках покончить с собой. Это прием чрезмерных доз лекарств — снотворных или успокоительных средств, повешение, а также самоповреждения: порезы рук и вен, повреждение сосудов. В ряде случаев сильная кровопотеря приводит к смерти.
Представитель NMPD подчеркнула, что важнейшую роль в профилактике играют близкие и коллеги. Если в семье или рабочем коллективе заметен человек в подавленным состоянии, важно не проходить мимо, не ограничиваться формальным сочувствием, а попытаться поговорить с ним или настоятельно рекомендовать обратиться к специалисту. Общество не должно оставаться равнодушным к таким сигналам.
Чаще всего именно родственники первыми замечают попытку самоубийства и вызывают скорую помощь. Бывают и ситуации, когда человек, уже предприняв опасные действия, в последний момент решает обратиться за помощью сам. Такие случаи также встречаются в практике NMPD.
Рост числа самоубийств и суицидальных попыток в период зимних праздников — известное и изучаемое явление. Эксперты называют не одну причину, а совокупность психологических, социальных и биологических факторов, которые в это время накладываются друг на друга.
Эффект контраста и давление ожиданий
Зимние праздники в общественном сознании — это «время счастья»: семья, тепло, радость, подведение итогов года. Для людей, находящихся в депрессии, одиночестве или жизненном кризисе, это создает болезненный контраст. Психологи называют это эффектом социального сравнения: человек остро ощущает, что его реальность не совпадает с навязанным образом «праздничной нормы». Это усиливает чувство собственной несостоятельности, вины и безнадежности.
Одиночество становится заметнее
Если в обычные дни одиночество может быть «заглушено» работой и рутиной, то в праздничные выходные оно выходит на первый план.
Особенно уязвимы:
- пожилые люди,
- люди без семьи или после утраты близких,
- мигранты и те, кто живет далеко от родных,
- подростки и молодые люди с нестабильной психикой.
Эксперты отмечают: именно в праздники ощущение «я никому не нужен» становится особенно острым.
Подведение итогов года и чувство неудачи
Конец года — время самооценки. Люди мысленно подводят итоги, сравнивают ожидания с реальностью:
- не сложилась карьера,
- разрушились отношения,
- не решены финансовые проблемы,
- не достигнуты цели.
Для человека в депрессии это может выглядеть как окончательный приговор: «Ничего не получилось и уже не получится».
Алкоголь как фактор риска
В праздничный период резко возрастает потребление алкоголя. Психиатры подчеркивают:
- алкоголь усиливает депрессивные мысли,
- снижает самоконтроль,
- повышает импульсивность.
Многие суицидальные попытки совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения, когда человек действует резко и без внутреннего тормоза.
Биологические причины: свет и гормоны
Зимой организм страдает от нехватки солнечного света. Это влияет на выработку серотонина и мелатонина — гормонов, связанных с настроением и сном. У людей, склонных к депрессии, это может привести к:
- ухудшению сна,
- хронической усталости,
- усилению тревоги и апатии.
В сочетании с психологическим давлением праздников риск возрастает.
Почему помощь не всегда приходит вовремя
Парадоксально, но именно в праздники человек чаще остается один на один со своим состоянием:
- специалисты недоступны,
- близкие заняты торжествами,
- человек боится «испортить праздник» своими проблемами.
Эксперты подчеркивают: многие суицидальные действия — это не желание умереть, а крик о помощи, который остается неуслышанным.