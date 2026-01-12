Число самоубийств в Латвии растет именно во время зимних праздников - в чем причина?

Как рассказала телеканалу TV24 руководитель Оперативного центра управления NMPD Райта Кришьяне, особенно тяжелым периодом становятся Рождество и Новый год — в это время у людей заметно усиливаются депрессивные состояния, хотя однозначно объяснить причины этого сложно. По словам Кришьяне, в большинстве случаев бригады скорой помощи успевают вовремя: пациента доставляют в больницу, где он получает дальнейшую медицинскую и психологическую помощь. Однако полностью избежать трагедий не удается. «Есть и летальные случаи, когда мы приезжаем на вызов и вынуждены констатировать смерть человека», — отметила она.