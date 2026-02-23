Скоро в Риге пройдет мероприятие, на котором у людей будет возможность найти себе новую работу
25 февраля с 11.00 до 16.00 в помещениях гостиницы Bellevue Park Hotel Riga (улица Слокас, 1, Рига) пройдет Ярмарка вакансий в сфере гостеприимства, организованная Латвийской ассоциацией гостиниц и ресторанов в сотрудничестве с Государственным агентством занятости. Желающим будут предложены возможности трудоустройства в предприятиях отрасли размещения туристов и общественного питания. Посещение мероприятия для ищущих работу бесплатно.
Возможности трудоустройства представят предприятия Bellevue Park Hotel Riga, Ezītis miglā, Jurmala Golf Club & Hotel, Jūrmala Spa Hotel & Conference Centre, Lido, Mogotel Hotel Group, Ronon Hotels Group, Semarah Hotels Management, а также Латвийская ассоциация торговцев.
Соискателям будут доступны вакансии по таким профессиям, как администратор гостиницы, руководитель проекта, официант, горничная, повар, помощник повара, кухонный работник, мойщик посуды, техник, уборщик и другие.
Посетители ярмарки смогут лично встретиться с работодателями, получить информацию о свободных рабочих местах, задать интересующие вопросы, подать заявку на работу и пройти собеседование. Чтобы встречи и интервью были более продуктивными, соискателям рекомендуется взять с собой свое CV.
На ярмарке будет работать стенд Государственного агентства занятости. Специалисты агентства проконсультируют по вопросам планирования карьеры, поиска работы и трудовой мобильности, а также проинформируют об услугах агентства. Посетители смогут получить информацию и о других актуальных вакансиях, зарегистрированных в Государственном агентстве занятости. В начале февраля в базе данных агентства было актуально 259 свободных рабочих мест в предприятиях отрасли размещения гостей и общественного питания.
