Скоро в Риге пройдет мероприятие, на котором у людей будет возможность найти себе новую работу

На ярмарке будет работать стенд Государственного агентства занятости. Специалисты агентства проконсультируют по вопросам планирования карьеры, поиска работы и трудовой мобильности, а также проинформируют об услугах агентства. Посетители смогут получить информацию и о других актуальных вакансиях, зарегистрированных в Государственном агентстве занятости. В начале февраля в базе данных агентства было актуально 259 свободных рабочих мест в предприятиях отрасли размещения гостей и общественного питания.