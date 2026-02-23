Латвийцам, которые едут в Турцию, Таиланд и Египет, напомнили о рисках: страховщик заметил рост обращений

Следует учитывать, что условия компенсации у разных авиакомпаний могут различаться – как в отношении выплачиваемой суммы, так и времени, по истечении которого багаж признается официально утерянным. Поэтому ознакомиться с этими условиями рекомендуется еще до поездки. Часто при задержке багажа пассажирам предлагается компенсация для покупки предметов первой необходимости, таких как средства гигиены или одежда, подходящая по погоде. Чтобы позднее получить компенсацию от авиакомпании или страховщика, важно сохранить все чеки и документы, подтверждающие покупку.