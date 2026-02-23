Латвийцам, которые едут в Турцию, Таиланд и Египет, напомнили о рисках: страховщик заметил рост обращений
У латвийцев в начале года появляется желание сбежать от суровой зимы и отправиться навстречу солнцу. Oсобенно высок интерес к путешествиям за пределы Европейского союза - чаще всего в Турцию, Таиланд и Египет.
Страховая компания Gjensidige отмечает, что спрос на туристические страховки в этих регионах по сравнению с предыдущим периодом вырос на 5%.
Самые популярные направления и страховые возмещений
Латвийские путешественники в начале года чаще всего отправляются в теплые и экзотические страны. Страны Азии стали основным пунктом назначения, где можно погреться на солнце и отдохнуть после холодных зимних месяцев. Совершая путешествия в ближние и дальние страны, важно тщательно проверить, не истек ли срок действия документов, узнать, какие нужны визы, а также своевременно оформить туристическую страховку.
"Данные показывают, что страховое возмещение чаще всего выплачивается за медицинские расходы за рубежом, но количество возмещений за задержку или потерю багажа также существенно увеличилось – почти в четыре раза. Непредвиденные ситуации во время путешествия, такие как задержка рейса или потеря багажа, могут вызвать стресс, но при должной подготовке эти неожиданности можно легко преодолеть", – отмечает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка.
В случае потери багажа
Если по прибытии в пункт назначения вы не нашли на багажной карусели свой чемодан, то важно немедленно начать действовать. О потере багажа надо проинформировать представителя авиакомпании в аэропорту и официально зарегистрировать факт пропажи. Несмотря на то, что в большинстве случаев багаж находят и доставляют владельцу в течение 24–36 часов, советуем наиболее ценные и необходимые в первую очередь вещи хранить в ручной клади.
Также в аэропорту всегда рекомендуется сфотографировать идентификационный номер багажа, который выдается после регистрации чемодана. Многие авиакомпании предлагают возможность онлайн-проверки статуса багажа по этому номеру. Между тем более подробную информацию о дальнейших действиях – как в случае потери, так и в случае повреждения багажа – можно найти на сайте конкретной авиакомпании, где обычно доступна также форма для заявления.
Следует учитывать, что условия компенсации у разных авиакомпаний могут различаться – как в отношении выплачиваемой суммы, так и времени, по истечении которого багаж признается официально утерянным. Поэтому ознакомиться с этими условиями рекомендуется еще до поездки. Часто при задержке багажа пассажирам предлагается компенсация для покупки предметов первой необходимости, таких как средства гигиены или одежда, подходящая по погоде. Чтобы позднее получить компенсацию от авиакомпании или страховщика, важно сохранить все чеки и документы, подтверждающие покупку.
Здоровье и безопасность во время путешествия
"В этом сезоне мы также наблюдали, что при поездках за пределы Европейского союза чаще всего приходится сталкиваться с различными проблемами со здоровьем – расстройством пищеварения, повышенной температурой, обмороками, а также воспалениями дыхательных путей", – говорит Санита Гловецка.
Смена климата, другая пища и бытовые условия могут повлиять на самочувствие даже самых опытных путешественников. Рвота, диарея, высокая температура, слабость или усиленное сердцебиение – это симптомы, которые не следует игнорировать. Если вы плохо себя чувствуете, то самое важное – позволить организму отдохнуть, пить достаточно жидкости и в случае необходимости принять лекарства, которые взяли с собой. Если симптомы усиливаются или не проходят, то надо обратиться за медицинской помощью.
Для снижения рисков рекомендуется тщательное соблюдение гигиены – надо регулярно мыть руки, выбирать безопасные продукты и напитки и избегать употребления воды неизвестного происхождения. Советуем также избегать напитков со льдом, если вы не уверены, откуда поступила вода, используемая для приготовления льда. В путешествии пригодится личный комплект первой помощи с ежедневно необходимыми лекарствами, жаропонижающими средствами и препаратами от расстройств пищеварения. Важно также составить свой распорядок дня в зависимости от местной погоды – в жарком климате следует избегать чрезмерной физической нагрузки и длительного пребывания на солнце.