"Я бывший министр": эстонец рассказал, как его слова изменили ситуацию в центре Риги
Президент Европейской конфедерации шашек Янек Мягги рассказал о неожиданном инциденте в центре Риги, где обычное ожидание такси обернулось жестким разговором с охраной и завершилось извинениями после одной фразы.
Бывший министр государственного управления Эстонии (2018–2019), президент Европейской конфедерации шашек и Эстонского союза шашек Янек Мягги поделился в социальных сетях историей о неожиданной ситуации, в которую он попал во время визита в Ригу.
По словам Мягги, все началось вполне обыденно. Он только что прибыл в Ригу и остановился в гостинице Rīdzene. Чтобы успеть на встречу, он вызвал такси через приложение Bolt. Стоя перед отелем, он смотрел в телефон, проверяя, где находится заказанный автомобиль.
Однако в какой-то момент ситуация резко изменилась. Из черного автомобиля неожиданно вышел крепкий охранник с характерной белой витой гарнитурой в ухе и потребовал объяснений: что Мягги делает, не фотографирует ли он что-то, и кто он вообще такой. По словам экс-министра, создавалось впечатление, будто его готовы задержать лишь за то, что он ищет номер своего такси.
Мягги рассказал, что в этот момент нашелся с ответом: он спокойно объяснил, что ничего не фотографировал, а всего лишь ищет автомобиль Bolt. И добавил: «Я бывший министр Эстонии». Именно эти слова, как он отметил, стали «волшебными». Охранник заметно изменился в лице, смутился и принес извинения. На этом инцидент был исчерпан.
«Жизнь прекрасна», — с иронией подытожил Янек Мягги.