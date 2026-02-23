Высшие должностные лица призывают почтить память жертв украинского народа минутой молчания

Должностные лица отмечают, что эта война не только за территорию, но и за право народа жить в свободном и независимом государстве, за безопасность Европы и общее будущее. Латвия подтверждает непоколебимую поддержку Украине в ее борьбе за свободу, самоопределение и человеческое достоинство, а также выражает поддержку достижению справедливого и устойчивого мира.