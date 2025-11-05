Смилтенс: вопросу о Стамбульской конвенции место на всенародном референдуме

Лучшим решением вопроса о Стамбульской конвенции был бы референдум, заявил в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" депутат Сейма от оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдвард Смилтенс. Он считает, что нынешние протесты организованы специально. ОС един в своей позиции, что Стамбульская конвенция не должна рассматриваться в этом Сейме.