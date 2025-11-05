Смилтенс: вопросу о Стамбульской конвенции место на всенародном референдуме
Депутат Сейма Эдвард Смилтенс считает, что вопрос о Стамбульской конвенции следует решать через референдум. По его словам, протесты организованы намеренно, а обсуждение Конвенции должно быть перенесено в следующий Сейм.
Лучшим решением вопроса о Стамбульской конвенции был бы референдум, заявил в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" депутат Сейма от оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдвард Смилтенс. Он считает, что нынешние протесты организованы специально. ОС един в своей позиции, что Стамбульская конвенция не должна рассматриваться в этом Сейме.
Смилтенс также обвинил "Новое Единство" и "Прогрессивных" в том, что они "открыли" этот вопрос в данном Сейме.
Как сообщалось, ОС вместе с Национальным объединением заявили, что поддерживают призыв президента Эдгара Ринкевича продолжить рассмотрение вопроса о Стамбульской конвенции в следующем Сейме. Ранее эти две партии вместе с другими оппозиционными политиками и коалиционным Союзом зеленых и крестьян решили денонсировать Конвенцию.