СГБ передала в прокуратуру дело против еще одного гражданина Латвии за шпионаж в пользу России

В декабре 2025 года СГБ передала материалы дела в отношении еще одного гражданина Латвии за незаконный сбор по поручению ГРУ сведений о военных объектах на территории страны, включая склады вооружения. Этот человек был задержан 27 августа 2025 года, а уголовный процесс против него был начат 21 августа по статье о шпионаже.