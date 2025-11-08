Убийца, чье преступление стало катализатором принятия Латвией Стамбульской конвенции, до сих пор не найден

Напомним, что 16 апреля 2023 года в крае Екабпилс была убита женщина 1983 года рождения — её бывший муж Леон Русиньш напал на неё в присутствии ребёнка и матери. Мужчина долгое время преследовал женщину и угрожал ей, о чём неоднократно сообщалось в полицию, но защитить её так и не удалось.