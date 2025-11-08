Убийца, чье преступление стало катализатором принятия Латвией Стамбульской конвенции, до сих пор не найден
Полиция так и не смогла арестовать Леона Русиньша после убийства.
Леон Русиньш, чье убийство бывшей супруги в Екабпилсе в 2023 году стало поводом для возобновления дискуссий о Стамбульской конвенции в Латвии, все еще в розыске. Несмотря на версию о его гибели, полиция считает, что он может быть жив.

Леон Русиньш, обвиняемый в жестоком убийстве женщины на глазах у её ребёнка и матери, всё ещё находится в розыске и объявлен в международный розыск как опасный преступник, сообщили в Государственной полиции Латвии.

Как ранее сообщалось, существует версия, что Русиньш мог погибнуть, однако следствие продолжает рассматривать и вариант, что он жив. Работа по делу продолжается, но полиция пока не раскрывает подробностей.

Напомним, что 16 апреля 2023 года в крае Екабпилс была убита женщина 1983 года рождения — её бывший муж Леон Русиньш напал на неё в присутствии ребёнка и матери. Мужчина долгое время преследовал женщину и угрожал ей, о чём неоднократно сообщалось в полицию, но защитить её так и не удалось.

Против Русиньша было возбуждено 19 уголовных процессов, из которых 18 — за невыполнение решения о защите от насилия. После убийства задержать Русиньша не удалось. Не исключено, что он мог покончить с собой.

