"Я не замолчу!" - столкнувшаяся с угрозами защитница Стамбульской конвенции обещает не сдаваться
В последнее время активное обсуждение в социальных сетях вызвала руководитель отдела защиты интересов организации Centrs Marta Беата Йоните. По словам активистки, все разговоры вокруг неё имеют лишь одну цель — обесценить её работу.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что руководитель направления защиты интересов общества центра Marta Беата Йоните столкнулась с неприятной ситуацией — в социальных сетях ей угрожали физической расправой. После получения сообщения с угрозами Беата обратилась в Государственную полицию. Но на этом все не закончилось.
«Мягко говоря, я в шоке! — делится Йоните своими мыслями в Instagram. — У меня был обычный понедельник, я занималась своей работой, провела спокойные выходные с близкими и любимыми людьми. Но, оказывается, параллельно этому, в какой-то альтернативной реальности произошёл “взрыв” из речей ненависти и злых комментариев».
«Если честно, меня всё это даже немного забавляет. Люди обсуждают, есть ли у меня образование Оксфордского [университета], рассуждают о моей внешности и о моей маме... Взрослые мужчины смотрят мои девчачьи видео на YouTube, снятые десять лет назад... Очень надеюсь, что вы наслаждаетесь этим контентом — ведь я делала его явно не для такой аудитории», — смеётся Йоните.
«Во всём этом есть одна цель — принизить меня и обесценить работу, которой я занимаюсь. Эти атаки очень личные. Их цель — заставить меня замолчать и запугать».
«Но я не испугаюсь. Я не замолчу. И я продолжу отстаивать то, что для меня важно. Гораздо больше, чем “анонимные детективы”, интересующиеся, действительно ли у меня есть образование, меня волнуют те 10–15 тысяч человек, которых я видела на Домской площади [на протесте против выхода Латвии из Стамбульской конвенции]».
«Я считаю, что нужно всегда сосредоточиваться на хорошем. Конечно, неприятно всё это читать, но я не могу повлиять на то, что делают “твиттеровцы”. Зато я могу делать свою работу, — говорит активистка, подчёркивая, что негатив не остановит её. — Любой человек, у которого есть мнение, рано или поздно столкнётся с попытками его дискредитировать и заставить замолчать — но у нас ещё слишком много дел, чтобы позволить троллям и ботам поколебать нашу стойкость и уверенность!»
«Мы все живые люди с прошлым и ошибками, но именно это заставляет нас расти и делает нас яркими и интересными. Поэтому держимся, принимаем удары и движемся только вперёд!» — подытожила активистка.
Организация Centrs Marta стала одной из движущих сил протестов против выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Йоните неоднократно подчёркивала в интервью, что Стамбульская конвенция не имеет никакого отношения к «гендерной идеологии», как это утверждают некоторые оппозиционные депутаты. По её словам, термин «социальный пол» означает, что мужчина не рождается насильником, а женщина — жертвой, а становятся ими, потому что живут в обществе, где считается нормой, что мальчики выясняют отношения кулаками, а не словами. «Вот со стереотипами, подобными этим, нужно бороться на корню. Ещё раз — конвенция касается исключительно вопросов борьбы с насилием. Не туалетов, не душевых и не смены пола», — заявила активистка в интервью телеканалу TV3.
10 000 латвийцев на Домской площади протестуют против выхода из Стамбульской конвенции (6.11.2025)
По оценкам Государственной полиции, вечером 6 ноября на Домской площади в Риге в рамках протеста против выхода Латвии из Стамбульской ...