"Я не замолчу!" - столкнувшаяся с угрозами защитница Стамбульской конвенции обещает не сдаваться
фото: Мартиньш Зидерс
"Во всём этом есть одна цель — принизить меня и обесценить работу, которой я занимаюсь", - считает Беата Йоните.
В Латвии

"Я не замолчу!" - столкнувшаяся с угрозами защитница Стамбульской конвенции обещает не сдаваться

Отдел новостей

Otkrito.lv

В последнее время активное обсуждение в социальных сетях вызвала руководитель отдела защиты интересов организации Centrs Marta Беата Йоните. По словам активистки, все разговоры вокруг неё имеют лишь одну цель — обесценить её работу.

Ранее Otkrito.lv сообщал, что руководитель направления защиты интересов общества центра Marta Беата Йоните столкнулась с неприятной ситуацией — в социальных сетях ей угрожали физической расправой. После получения сообщения с угрозами Беата обратилась в Государственную полицию. Но на этом все не закончилось.

«Мягко говоря, я в шоке! — делится Йоните своими мыслями в Instagram. — У меня был обычный понедельник, я занималась своей работой, провела спокойные выходные с близкими и любимыми людьми. Но, оказывается, параллельно этому, в какой-то альтернативной реальности произошёл “взрыв” из речей ненависти и злых комментариев».

«Если честно, меня всё это даже немного забавляет. Люди обсуждают, есть ли у меня образование Оксфордского [университета], рассуждают о моей внешности и о моей маме... Взрослые мужчины смотрят мои девчачьи видео на YouTube, снятые десять лет назад... Очень надеюсь, что вы наслаждаетесь этим контентом — ведь я делала его явно не для такой аудитории», — смеётся Йоните.

«Во всём этом есть одна цель — принизить меня и обесценить работу, которой я занимаюсь. Эти атаки очень личные. Их цель — заставить меня замолчать и запугать».

«Но я не испугаюсь. Я не замолчу. И я продолжу отстаивать то, что для меня важно. Гораздо больше, чем “анонимные детективы”, интересующиеся, действительно ли у меня есть образование, меня волнуют те 10–15 тысяч человек, которых я видела на Домской площади [на протесте против выхода Латвии из Стамбульской конвенции]».

«Я считаю, что нужно всегда сосредоточиваться на хорошем. Конечно, неприятно всё это читать, но я не могу повлиять на то, что делают “твиттеровцы”. Зато я могу делать свою работу, — говорит активистка, подчёркивая, что негатив не остановит её. — Любой человек, у которого есть мнение, рано или поздно столкнётся с попытками его дискредитировать и заставить замолчать — но у нас ещё слишком много дел, чтобы позволить троллям и ботам поколебать нашу стойкость и уверенность!»

«Мы все живые люди с прошлым и ошибками, но именно это заставляет нас расти и делает нас яркими и интересными. Поэтому держимся, принимаем удары и движемся только вперёд!» — подытожила активистка.

Организация Centrs Marta стала одной из движущих сил протестов против выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Йоните неоднократно подчёркивала в интервью, что Стамбульская конвенция не имеет никакого отношения к «гендерной идеологии», как это утверждают некоторые оппозиционные депутаты. По её словам, термин «социальный пол» означает, что мужчина не рождается насильником, а женщина — жертвой, а становятся ими, потому что живут в обществе, где считается нормой, что мальчики выясняют отношения кулаками, а не словами. «Вот со стереотипами, подобными этим, нужно бороться на корню. Ещё раз — конвенция касается исключительно вопросов борьбы с насилием. Не туалетов, не душевых и не смены пола», — заявила активистка в интервью телеканалу TV3.

Латвийцы на Домской площади протестуют против выхода из Стамбульской конвенции.

10 000 латвийцев на Домской площади протестуют против выхода из Стамбульской конвенции (6.11.2025)

По оценкам Государственной полиции, вечером 6 ноября на Домской площади в Риге в рамках протеста против выхода Латвии из Стамбульской ...

Темы

InstagramYouTubeTV3Стамбульская конвенцияOtkrito.lv

Другие сейчас читают