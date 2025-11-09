Бывшая девушка сына Айнара Шлесерса и защитница Стамбульской конвенции получила угрозы и обратилась в полицию

Как сообщает журнал Kas Jauns, в последние недели Беата стала одной из самых заметных защитниц Стамбульской конвенции. Молодая женщина известна не только как правозащитница, но и как бывшая девушка Эдварда Шлесерса — сына экс-министра Айнара Шлесерса. Их отношения начались в 2021 году, когда Беата после работы в Министерстве экономики уехала учиться в Оксфорд. В соцсетях она делилась трогательными постами, называя Эдварда своей «гаванью покоя» и «лучшим другом». В феврале 2025 года Беата подтвердила, что они расстались, отметив, что никаких скандалов не было — «жизнь просто развела нас в разные стороны», и отношения остались дружескими.