Бывшая девушка сына Айнара Шлесерса и защитница Стамбульской конвенции получила угрозы и обратилась в полицию
Руководитель направления защиты интересов общества центра Marta Беата Йоните столкнулась с неприятной ситуацией — в социальных сетях ей угрожали физической расправой. После получения сообщения с угрозами Беата обратилась в Государственную полицию.
«Сообщение, с которым я проснулась сегодня утром, даже для меня оказалось слишком. Я подала заявление в Государственную полицию. Вижу, что некоторые из моих знакомых тоже следят за этим аккаунтом, но всё же призываю не поддерживать подобную коммуникацию», — написала Беата в Instagram, опубликовав также скриншот полученной угрозы. Она подчеркнула, что такие комментарии — это уже не просто «шутки» в интернете, а проявления насилия, которые могут представлять реальную опасность.
Приблизительный перевод этого угрожающего сообщения, которое упоминает действие из игры Assassin’s Creed: "Йо! Где бы найти какого-нибудь из Assassin’s Creed, чтобы “завалил” вот эту CoCooo. Скрытым клинком с крыши Сейма — шмыг!"
Как сообщает журнал Kas Jauns, в последние недели Беата стала одной из самых заметных защитниц Стамбульской конвенции. Молодая женщина известна не только как правозащитница, но и как бывшая девушка Эдварда Шлесерса — сына экс-министра Айнара Шлесерса. Их отношения начались в 2021 году, когда Беата после работы в Министерстве экономики уехала учиться в Оксфорд. В соцсетях она делилась трогательными постами, называя Эдварда своей «гаванью покоя» и «лучшим другом». В феврале 2025 года Беата подтвердила, что они расстались, отметив, что никаких скандалов не было — «жизнь просто развела нас в разные стороны», и отношения остались дружескими.
Известно, что отец её бывшего возлюбленного, политик Айнар Шлесерс, публично высказывается за выход Латвии из Стамбульской конвенции, которую Беата активно защищает. В своём профиле Facebook он иронизировал над бывшей президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой, опубликовав фото, где она изображена с Владимиром Путиным, и добавил: «Я никогда в жизни не встречался с Путиным. Вайра Вике-Фрейберга встречалась! Кто из нас агент Путина?»
Беата призналась, что такие заявления её огорчили и удивили. По её словам, подобная риторика проявляет неуважение к бывшему президенту, внёсшей значительный вклад в развитие государства.
«Такое отношение лишь усиливает напряженность в обществе и поощряет тех, кто распространяет в интернете враждебные и насильственные комментарии», — подчеркнула она.
Хотя сейчас Беата больше не связана с семьёй Шлесерсов, она отмечает, что события последних дней наглядно показали — интернет-ненависть может перерасти в реальные угрозы. «Люди, конечно, имеют право на собственное мнение, но граница между выражением позиции и языком насилия абсолютно ясна — и её нельзя переходить», — сказала Беата.
10 000 латвийцев на Домской площади протестуют против выхода из Стамбульской конвенции (6.11.2025)
По оценкам Государственной полиции, вечером 6 ноября на Домской площади в Риге в рамках протеста против выхода Латвии из Стамбульской ...