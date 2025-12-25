Поклонники в восторге: Селин Дион вернулась с креативным праздничным видео
Селин Дион порадовала поклонников необычным рождественским поздравлением, появившись в Instagram в образе Гринча и с юмором исполнив фрагмент своего хита.
Канадская певица Селин Дион выбрала необычный способ поздравить своих поклонников с Рождеством. Накануне 57-летняя икона мировой музыки опубликовала в Instagram веселый ролик, в котором предстала в образе Гринча — зеленого персонажа из культового фильма 2000 года «Гринч — похититель Рождества».
В полном костюме Гринча Дион сидит у камина с собакой на коленях и поет припев своего знаменитого хита «All by Myself». «Тихая ночь? Не в мою смену! В четыре часа тренирую голос. В 4:30 бужу детей. В 5 решаю проблему голода в мире. Никому не говорите! В 5:30 занимаюсь джазерсайзом. В 6:30 ужинаю с собой, я не могу снова отменить встречу! В 7 борюсь со своими творческими идеями. Я занята!» — рассуждает Селин.
Затем она подмигивает камере: «Конечно, если я перенесу свои творческие идеи на 9 часов, у меня еще будет время полежать в постели и бесконечно листать видео в TikTok. Или я могу просто пожелать всем счастливого Рождества и Нового года».
Поклонники Дион пришли в абсолютный восторг от такого необычного поздравления. В комментариях они хвалят певицу за креатив, чувство юмора и также желают ей счастливых зимних праздников. Многие отметили, что это поздравление стало настоящим подарком для них.
Этот праздничный момент стал особенно значимым, учитывая состояние здоровья певицы. У Селин Дион в 2022 году диагностировали синдром мышечной скованности — редкое неврологическое заболевание, которое вызывает неконтролируемые спазмы мышц. Певица откровенно рассказывала, как это повлияло на её жизнь: «Я безмерно благодарна семье и нашим мгновениям вместе — они для меня всё». С момента диагноза Дион редко появлялась на публике, но в последние месяцы её стали замечать на концертах. В октябре она побывала на шоу Пола Маккартни в Лас-Вегасе с тремя сыновьями, а в июне посетила тур Coldplay Music of the Spheres, где разделила особый момент с Крисом Мартином. Он поздравил её со сцены, назвав «моей прекрасной сестрой» и «настоящей суперзвездой».