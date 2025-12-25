Поклонники в восторге: Селин Дион вернулась с креативным праздничным видео

Этот праздничный момент стал особенно значимым, учитывая состояние здоровья певицы. У Селин Дион в 2022 году диагностировали синдром мышечной скованности — редкое неврологическое заболевание, которое вызывает неконтролируемые спазмы мышц. Певица откровенно рассказывала, как это повлияло на её жизнь: «Я безмерно благодарна семье и нашим мгновениям вместе — они для меня всё». С момента диагноза Дион редко появлялась на публике, но в последние месяцы её стали замечать на концертах. В октябре она побывала на шоу Пола Маккартни в Лас-Вегасе с тремя сыновьями, а в июне посетила тур Coldplay Music of the Spheres, где разделила особый момент с Крисом Мартином. Он поздравил её со сцены, назвав «моей прекрасной сестрой» и «настоящей суперзвездой».