Сегодня день рождения Селин Дион - певицы, которая обещает не сдаваться

В видеообращении к поклонникам в Instagram певица призналась, что у нее был диагностирован синдром мышечной скованности — малоизученное прогрессирующее заболевание, при котором в разных частях тела начинают происходить мышечные спазмы. «Хотя мы все еще изучаем это редкое заболевание, теперь мы знаем, что именно оно вызывает все мои спазмы. Мне больно говорить вам сегодня, что я не готова возобновить свой тур по Европе в феврале», — призналась тогда Селин. Эта болезнь приносит боль, ограничивает подвижность пациента и мешает ему вести обычный образ жизни. «К сожалению, спазмы влияют на все стороны моей каждодневной жизни. Это бывает, когда я хожу или когда пытаюсь пользоваться голосовыми связками так, как привыкла», — поделилась певица в соцсети, где на нее подписаны 5,2 млн человек.