Сегодня день рождения Селин Дион - певицы, которая обещает не сдаваться
30 марта исполняется 57 лет Селин Дион, чей хит "My Heart Will Go On" заставлял сильнее биться сердца людей во всем мире. К сожалению, в конце 2022 года Дион объявила, что отменяет концерты из-за неизлечимой болезни, и с тех пор ее жизнь превратилась в борьбу из-за тяжелого диагноза. Тем не менее певица не опускает руки, продолжает выступать и верит, что однажды боль отступит.
Последние годы жизнь постоянно бросает Селин Дион вызовы: в 2016-м певица похоронила любовь всей своей жизни — мужа Рене Анжелила, а буквально через два дня от онкологии умер ее брат. В 2020-м ей пришлось попрощаться с мамой, и она впервые рассказала о собственных серьезных проблемах со здоровьем. Тогда певица решила, что у нее коронавирус, поэтому сделала сразу несколько ПЦР-тестов и надеялась, что уже скоро поправится. Однако все результаты оказались отрицательными, а медики заподозрили, что у звезды более серьезный недуг.
Диагноз вызвал шок
Это был не первый раз, когда из-за проблем со здоровьем певице приходится отменять концерты. В 2021 году она планировала большой тур, но прервала его в первые же дни. Селин Дион пришлось извиниться перед поклонниками и взять бессрочный отпуск. В декабре 2022-го ситуация повторилась с одной лишь разницей — певице наконец стал известен диагноз, и он был неутешительным.
В видеообращении к поклонникам в Instagram певица призналась, что у нее был диагностирован синдром мышечной скованности — малоизученное прогрессирующее заболевание, при котором в разных частях тела начинают происходить мышечные спазмы. «Хотя мы все еще изучаем это редкое заболевание, теперь мы знаем, что именно оно вызывает все мои спазмы. Мне больно говорить вам сегодня, что я не готова возобновить свой тур по Европе в феврале», — призналась тогда Селин. Эта болезнь приносит боль, ограничивает подвижность пациента и мешает ему вести обычный образ жизни. «К сожалению, спазмы влияют на все стороны моей каждодневной жизни. Это бывает, когда я хожу или когда пытаюсь пользоваться голосовыми связками так, как привыкла», — поделилась певица в соцсети, где на нее подписаны 5,2 млн человек.
Селин Дион в своем обращении объяснила, что уже долгое время страдала от сильных болей, и только недавно врачи смогли понять, чем они обусловлены. «Я уже давно борюсь с проблемами со здоровьем. И мне было очень тяжело противостоять этим испытаниями и говорить обо всем, с чем мне приходится иметь дело. У меня есть отличная команда докторов, которые помогают мне чувствовать себя лучше, и мои драгоценные дети, которые меня поддерживают и дают мне надежду», — рассказала Дион, с трудом сдерживая слезы.
Что такое синдром мышечной скованности?
По данным Национального института неврологических расстройств США, синдром мышечной скованности (Stiff Person Syndrome, SPS) — это редкое, прогрессирующее неврологическое расстройство. Для него характерны следующие симптомы: ригидность (жесткость) мышц туловища, рук и ног; у человека возникает большая чувствительность к внешним раздражителям (шуму, прикосновениям) и возникает эмоциональный стресс, который также может вызвать мышечные спазмы.
Со временем у людей с диагнозом SPS могут развиться «ненормальные, часто сгорбленные позы», что в дальнейшем отражается на их способности передвигаться. Кроме того, болезнь провоцирует развитие фобии — боязни выходить из дома, так как болезненные мышечные спазмы может спровоцировать даже автомобильный гудок. «Многие часто падают, потому что у них нет нормальных рефлексов. Это может привести к серьезным травмам», — отмечают эксперты.
Болезнь до конца не изучена. Ученые до сих пор обсуждают, что именно вызывает SPS. Одна из версий — это следствие аутоиммунных заболеваний головного и спинного мозга. «Это часто связано и с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как диабет I типа, тиреоидит (воспаление щитовидной железы), витилиго (нарушение пигментации) и пернициозная анемия (нарушение кроветворения)», — сказано на сайте американского института. По мнению ученых, синдром поражает женщин в два раза чаще, чем мужчин.
SPS пока считается неизлечимой болезнью, но при соответствующем медикаментозном сопровождении, говорят медики, симптомы мышечной скованности могут контролироваться.
"Я могла умереть"
Не намерена сдаваться и Селин Дион. По словам певицы, она каждый день занимается со спортивным терапевтом, чтобы вернуть себе силы и возможность снова выступать. «Но должна признать, это очень непростой процесс», — подчеркнула она.
Год назад родная сестра певицы рассказала, что одной из причин возникновения синдрома мышечной скованности могут быть постоянные перегрузки. Селин привыкла работать на износ. Вероятно, таким образом организм намекнул звезде, что пора бы сделать паузу. "Она не контролирует свои мышцы лица, — сказала Клодетт Дион. — Что разбивает мне сердце, так это то, что она всегда была дисциплинированной. Она много работала. Наша мама всегда говорила ей: "У тебя все получится хорошо, ты все сделаешь правильно".
Год спустя артистка нашла в себе силы поделиться подробностями лечения, которое проходит. Она выпустила документальный фильм, в котором показала, как ежедневно борется с жуткими приступами. Селин рассказала, что получает терапию, а также принимает серьезные лекарства, благодаря которым продолжает держаться на ногах. «Не хочу драматизировать, но я могла умереть. Мне пришлось принять опасную дозу лекарств, которые могли бы вернуть мне возможность ходить. Я заново училась глотать и выполнять базовые действия», — рассказывала она в документальном фильме «Я — Селин Дион».
Продолжает выступать
Конечно, смириться с тяжелым диагнозом практически невозможно. Исполнительница хита «My heart will go on» говорила, что ее главной опорой и поддержкой в борьбе с болезнью стали дети. Трое сыновей Дион ежедневно помогают ей не опускать руки и верить, что однажды боль отступит. Сейчас Селин находится под постоянным наблюдением врачей. Изредка артистка появляется на публике (летом прошлого года она даже выступила на открытии Олимпиады в Париже). Во время каждого выхода в свет певица благодарит поклонников за поддержку и заряд энергии, которую получает от их любви.