Резонансное убийство в Баложи: родственники жертвы говорят о связи обвиняемого с влиятельными людьми

Дополнительные вопросы у семьи Вадима появились спустя несколько дней после трагедии. Родственники обнаружили исчезновение части его личных вещей, с которыми он отправился в дом, где произошел конфликт. Позже выяснилось, что некоторые из этих предметов все еще находились у Дмитрия. По словам друга погибшего Эдгара, следователь предложил супруге Вадима самостоятельно связаться с Дмитрием или его матерью и забрать вещи. Часть имущества родственникам в итоге удалось вернуть через полицию, однако подозрения относительно обстоятельств преступления только усилились.