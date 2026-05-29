"Как можно было его отпустить?" Отец погибшего не понимает, почему подозреваемый в убийстве вышел на свободу
«Тяжело смотреть на то, что человек, подозреваемый в убийстве моего сына, находится на свободе», — говорит отец погибшего 35-летнего мужчины после того, как узнал, что суд освободил подозреваемого прямо в зале суда. Вокруг этого решения уже появились разные версии.
Жители Баложи сняли на видео, как возле одного из частных домов в микроавтобус кладут завернутое в одеяло тело 35-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены несколько ножевых ранений и следы побоев. Вместе с правоохранителями с места происшествия уехал и главный подозреваемый — 42-летний владелец дома Дмитрий.
За час до прибытия медиков начало конфликта во дворе увидела прохожая. По ее словам, уже тогда во дворе была кровь.
«Я знаю, что тот, кто жил здесь, которого избили, был побит сильнее, чем второй, который бил. У того не было каких-то серьезных телесных повреждений», — рассказала женщина.
Драка закончилась смертью гостя по имени Вадим. Передача «Degpunktā» связалась с отцом погибшего. Сквозь слезы он рассказал, что в роковой вечер его сын вместе с другом решил выпить у знакомого. Спустя какое-то время друг ушел, оставив Вадима наедине с хозяином дома. Позже в чате друзей появилось видео, которое Вадим снял в чужой машине незадолго до смерти.
Дмитрий, отец погибшего:
«Да, он был выпивший, судя по виду — очень выпивший. Но он говорит: “Я не понимаю, что это за люди, куда они меня везут”. Во втором видео им нужно было поехать за велосипедом, и на этом все закончилось. Это было около семи вечера».
Соседи рассказывают, что задержанный мужчина переехал в этот район недавно. Он жил один, нередко принимал у себя разные компании, однако раньше, по словам местных жителей, серьезных проблем с ним не возникало.
Соседка рассказала:
«Туда часто ходили какие-то люди, но что они там делали, я понятия не имею. Тусовки? Не знаю. У них какие-то подозрения, потому что приходили разные мужчины, а что и зачем — не знаю».
Несколько человек, с которыми поговорила передача «Degpunktā», утверждают, что регулярные сборища могли быть связаны с возможным оборотом наркотических веществ. По словам отца погибшего, такая информация была известна и друзьям Вадима.
Дмитрий, отец погибшего:
«Мне два или три друга Вадима говорили: “Мы знаем, что Дмитрий, которого задержали по подозрению в убийстве, — я на 100% знаю, что это он, — торговал марихуаной и кокаином”».
По словам местных жителей, ссора между двумя мужчинами могла начаться именно из-за наркотиков. Во время досудебного расследования Государственная полиция ходатайствовала об аресте 42-летнего подозреваемого, однако суд это ходатайство отклонил. Такое решение отец погибшего понять не может.
Дмитрий, отец погибшего:
«Как можно было освободить его из-под ареста? Он якобы сказал, что это была самооборона. Какая самооборона? Мне дали заключение экспертизы: у Вадима было два ножевых ранения в живот и одно — в грудь. Если человеку один раз ударить ножом в живот, он уже не может сопротивляться. Какая самооборона?»
С вопросами передача «Degpunktā» обратилась сначала в Государственную полицию, а затем в Рижский районный суд, где и было принято решение освободить мужчину. Ответы обеих государственных структур оказались лаконичными: дело все еще расследуется.
Лига Дзилюма, представитель Государственной полиции, сообщила:
«Мужчине применена передача под надзор полиции, а также запрет на выезд из страны. После принятия решения Государственная полиция получила и обоснование решения».
Однако это обоснование известно только полиции. Для широкой общественности, как следует из ответа, оно не раскрывается. То же самое подтвердили и в суде.
Анастасия Дуба, помощник председателя Рижского районного суда: «Действительно, наша судья отказалась применять эту меру пресечения, но раскрывать причины, согласно закону “О судебной власти”, нельзя: это информация ограниченного доступа».
На уточнение журналистов, означает ли это, что общество не получит объяснений, почему было принято такое решение, представитель суда ответила: «Потому что судья так решила».
Журналисты также отметили, что в подобных случаях, когда человека подозревают в нанесении смертельных ранений, подозреваемых обычно заключают под стражу. На вопрос, получается ли, что сейчас мужчина находится на свободе, в суде ответили: «Да, получается, что так».
В сообщении говорится, что главный подозреваемый ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. Однако после разговоров с местными жителями выясняется, что о возможной связи мужчины с наркотиками в районе слышали многие. Поэтому в городе появляются новые слухи и версии: некоторые жители задаются вопросом, не мог ли подозреваемый быть информатором. Другого объяснения тому, почему человека, подозреваемого в убийстве, освободили из-под стражи, местные жители пока не находят.