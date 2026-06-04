Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться, но, надо думать, вы и сами догадаетесь.
Телец
Сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.
Близнецы
Оптимизм - вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих - выдернут из розетки.
Рак
Упрямство - прекрасное развлечение, но толку от этого обычно немного. В делах любовных, по крайней мере, его практиковать следует в очень ограниченных количествах, особенно сегодня.
Лев
Ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только надо ли спешить?
Дева
Последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующей вас проблемы, будь то работа или вопросы, связанные с личной жизнью. Все же постарайтесь вспомнить, что существует еще и окружающий мир, в котором, несмотря на удручающую экологическую обстановку, все равно неплохо.
Весы
Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить сегодняшний день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.
Скорпион
Сегодняшний день хорош для перемен. Любых. Если не можете придумать ничего лучше - измените прическу.
Стрелец
Сегодняшний день потребует от вас перемен. Мнения, например. Вообще, поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого всегда достаточно.
Козерог
Сегодня вас спасет лишь терпение, терпение и еще раз спокойствие. Сделайте вид, что происходящее вас не касается, и вы с успехом доживете до конца дня.
Водолей
Сегодня вы можете впасть в страшный грех - вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться вечером перед всеми теми, кого успеете обидеть за день, придется.
Рыбы
Ваши шансы на успех будут изменяться сегодня в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы в его достижении.