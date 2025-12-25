Китайские пошлины на молочку могут привести к падению цен в Латвии: покупатель рад, производители - не очень

Новые пошлины коснутся в основном молока и сыров. Что это значит для Латвии, в эфире LSM+ пояснил глава Центрального союза латвийских молочных производителей Янис Шолкс. «На мировых рынках мы наблюдаем все больше и больше излишков молочных продуктов. Цены постепенно падают. И в этот момент, если у нас будет сложнее продать наши молочные продукты Китаю — значит, этот излишек еще больше увеличится, что, скорее всего, приведет к снижению цен тех продуктов и какой-то стагнации в отрасли».