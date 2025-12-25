Китайские пошлины на молочку могут привести к падению цен в Латвии: покупатель рад, производители - не очень
Китайские пошлины на европейскую молочную продукцию могут ударить по латвийской отрасли не напрямую, а через падение мировых цен и рост излишков. Потребители, возможно, выиграют, но производителям предстоят непростые месяцы.
На днях Китай ввел пошлины до 42% на молочную продукцию из стран Евросоюза. Почему? Есть официальная версия: китайская молочная отрасль попросила расследовать — не дотируют ли европейские власти своих производителей. А вот версия неофициальная: это — ответ Китая на пошлины на импорт в ЕС китайских электромобилей.
Новые пошлины коснутся в основном молока и сыров. Что это значит для Латвии, в эфире LSM+ пояснил глава Центрального союза латвийских молочных производителей Янис Шолкс. «На мировых рынках мы наблюдаем все больше и больше излишков молочных продуктов. Цены постепенно падают. И в этот момент, если у нас будет сложнее продать наши молочные продукты Китаю — значит, этот излишек еще больше увеличится, что, скорее всего, приведет к снижению цен тех продуктов и какой-то стагнации в отрасли».
Но рядовой потребитель, наверное, в этот момент будет аплодировать. Он скажет: для меня молоко, сыр в магазине станут дешевле. «Да, для потребителя это, как правило, всегда так, когда цены падают. Это хорошее для него известие — но очень плохое для отрасли, как для производителей, так и для переработчиков».
Так что следите за ценами — и если молоко и всякие сыры вдруг станут дешевле, скажите спасибо Китаю. Но знайте: где-то прямо сейчас страдает латвийский молочник.