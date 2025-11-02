Угрожавший Шлесерсу мужчина направлен в медицинское учреждение на экспертизу
Мужчина, угрожавший убийством лидеру партии ЛПМ Айнарсу Шлесерсу, помещен в медицинское учреждение. Полиция начала уголовное расследование.
Мужчина, угрожавший смертью лидеру партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнарсу Шлесерсу, помещен в медицинское учреждение, сообщили в Государственной полиции. Мужчина доставлен в лечебное заведение в соответствии с законом о здравоохранении в рамках расследования уголовного процесса по согласованию с прокуратурой и медицинским учреждением. Ему назначены экспертизы.
Более подробных комментариев Госполиция не предоставляет.
Как сообщалось, полиция в субботу задержала человека, который угрожал застрелить Шлесерса, и поместила его в изолятор временного содержания. По факту происшествия начат уголовный процесс по ст. 132 Уголовного закона - угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться, что угрозы могут быть приведены в исполнение. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора.
В полиции сообщили, что расследование продолжается под надзором прокуратуры. С учетом защиты персональных данных полиция не комментирует мотивы действий задержанного, но известно, что он уже ранее попадал в поле зрения и полиции, и медиков.
Представитель ЛПМ Лига Крапане сообщила агентству LETA, что Шлесерс получил угрозы через социальные сети, после чего сразу обратился в полицию.
В отделе по общественным связям Госполиции ранее сообщили, что в интернете распространяется видео с угрозами в адрес Шлесерса и его автор установлен.