Угрожавший Шлесерсу мужчина направлен в медицинское учреждение на экспертизу

Как сообщалось, полиция в субботу задержала человека, который угрожал застрелить Шлесерса, и поместила его в изолятор временного содержания. По факту происшествия начат уголовный процесс по ст. 132 Уголовного закона - угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться, что угрозы могут быть приведены в исполнение. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора.