Шлесерс сегодня устраивает митинг в центре Риги по поводу непризнания результатов выборов

Как сообщалось ранее, партия LPV, победившая на выборах в Рижскую думу, но не попавшая по итогам в коалицию, оспорила их результаты. Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье сопровождался техническими проблемами, однако все голоса были подсчитаны к воскресенью, и результаты выборов утверждены.