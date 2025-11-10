Почему 10 депутатов не приняли участия в голосовании по выходу из Стамбульской конвенции?
Длительные дебаты в Сейме по вопросу выхода Латвии из Стамбульской конвенции выявили глубокие разногласия среди депутатов. Трое из них не участвовали в голосовании, объяснив свое решение личными и политическими причинами.
Дебаты о выходе Латвии из Стамбульской конвенции на заседании Сейма 30 октября проходили на повышенных тонах и длились 14 часов. В вечернем голосовании приняли участие 90 из 100 депутатов. Несмотря на то, что президент Латвии Эдгар Ринкевич вернул закон на повторное рассмотрение, решение о дальнейшем ходе событий будет принимать уже следующий состав парламента. Протесты жителей показывают, что судьба конвенции станет одним из ключевых вопросов на парламентских выборах в октябре 2026 года.
Портал Delfi попытался выяснить, почему десять депутатов не участвовали в голосовании по выходу из конвенции. Парламентская фракция "Объединенного списка" - крупнейшая в оппозиции, в ней 13 депутатов, из которых десять поддержали законопроект о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Трое депутатов этой политической силы не участвовали в голосовании ни 23 октября (в первом чтении), ни 30 октября (во втором). Один из них - Андрис Кулбергс, который 30 октября еще выступал с трибуны Сейма, призывая передать вопрос на всенародное голосование. Как пояснил депутат, он покинул заседание после 22:00, поскольку недавно перенес операцию на связках колена:
"Колено так распухло, что я больше не мог сидеть. Решив, что заседание затянется до трех часов ночи, в 22:15 я уехал".
На вопрос, как бы он проголосовал, если бы остался, Кулбергс ответил, что считает этот вопрос достойным референдума, "поскольку он раскалывает общество", но не стал раскрывать, как бы проголосовал лично.
Вторым отсутствовавшим депутатом был Раймонд Бергманис, который заявил, что в это время находился в командировке в Польше. Третий депутат - Юрис Вилюмс - объяснил свое отсутствие личной позицией: "Это мое решение - не голосовать". Он также отметил, что в данном составе парламента конвенцию вообще нельзя было ратифицировать, поскольку большинство партий сомневалось в ней еще до выборов, а нынешнюю ситуацию, по его мнению, вызвало решение "Нового Единства" сформировать правительство с Союзом зеленых и крестьян.