Почему 10 депутатов не приняли участия в голосовании по выходу из Стамбульской конвенции?

Портал Delfi попытался выяснить, почему десять депутатов не участвовали в голосовании по выходу из конвенции. Парламентская фракция "Объединенного списка" - крупнейшая в оппозиции, в ней 13 депутатов, из которых десять поддержали законопроект о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Трое депутатов этой политической силы не участвовали в голосовании ни 23 октября (в первом чтении), ни 30 октября (во втором). Один из них - Андрис Кулбергс, который 30 октября еще выступал с трибуны Сейма, призывая передать вопрос на всенародное голосование. Как пояснил депутат, он покинул заседание после 22:00, поскольку недавно перенес операцию на связках колена: